Spar­kas­se Forch­heim: Ein „gscheit­gu­ter“ Kalen­der, bei dem jeder auf den Geschmack der Frän­ki­schen kommt

Pünkt­lich zur Kalen­der­sai­son stellt die Spar­kas­se Forch­heim ihren belieb­ten Kun­den­ka­len­der vor: der Kuli­na­ri­sche Kalen­der 2023 in Zusam­men­ar­beit mit Gscheit­gut. »Gscheit­gut« möch­te als Ver­ein Erzeu­ger, Gast­wir­te und Ver­brau­cher mit­ein­an­der ver­net­zen und steht für kuli­na­ri­sche Viel­falt, für Appe­tit auf Regio­nal­pro­duk­te und für einen nach­hal­ti­gen Umgang mit der frän­ki­schen Kul­tur­land­schaft. Die Spar­kas­se Forch­heim wür­digt mit die­sem Kalen­der den nach­hal­ti­gen Zusam­men­schluss und das regio­na­le Zusam­men­wir­ken der frän­ki­schen Gast­wir­te. In dem Wis­sen, dass Kunst, Kul­tur und sozia­les Enga­ge­ment als „Kitt“ eine Gesell­schaft zusam­men­zu­hal­ten ver­mag, ist auch der dies­jäh­ri­ge Kalen­der entstanden.

Jeder Monat ein sai­so­na­les kuli­na­ri­sches Highlight

Der nach­hal­ti­ge Zusam­men­schluss der Gast­wir­te zeigt sich wesent­lich in der regio­na­len und sai­so­na­len Küche. Jeder Monat des Kalen­ders steht für ein sai­so­na­les kuli­na­ri­sches High­light und alle 12 Rezep­te stam­men aus der Küchen­fe­der eines Gast­wir­tes in der Frän­ki­schen Regi­on: „Wir schät­zen die Koope­ra­ti­on mit der Spar­kas­se Forch­heim sehr und sind sehr dank­bar für die bestän­di­ge Unter­stüt­zung. Mit dem Genuss­ka­len­der haben wir wie­der ein schö­nes Bei­spiel, wie Wirt­schaft, Kul­tur und Genuss Hand in Hand gehen kön­nen und wie durch eine ver­trau­ens­vol­le Koope­ra­ti­on etwas Neu­es ent­ste­hen kann. Der Kalen­der zeigt, wie krea­tiv unse­re Wir­te die Frän­ki­sche Schweiz kuli­na­risch ver­edeln und macht hof­fent­lich mehr Appe­tit auf Regio­nal­pro­duk­te“, äußert sich Corin­na Brau­er, Ver­eins­vor­sit­zen­de von Gscheitgut.

Der Kuli­na­ri­sche Kalen­der 2023 von Spar­kas­se und Gscheit­gut ist viel­fach nach­hal­tig: Funk­tio­nal als Fami­li­en­ka­len­der gestal­tet schafft er Monat für Monat Bewusst­sein für Obst und Gemü­se der Sai­son, lädt zum Nach­ko­chen der Rezep­te mit Fami­lie und Freun­den ein und macht Lust auf die Küchen der Gast­wir­te in der Frän­ki­schen: „Gutes Essen hält bekannt­lich „Leib und See­le“ bei­sam­men“, so Dr. Ewald Mai­er, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Forch­heim, „und genau­so wich­tig wie eine gute Ernäh­rung ist – das muss­ten wir auf­grund der letzt­jäh­ri­gen Rah­men­be­din­gun­gen ein­dring­lich erfah­ren – das mensch­li­che Mit­ein­an­der. Mit unse­rem Kalen­der brin­gen wir in die­sem Jahr bei­des zusam­men: Fach­män­nisch zusam­men­ge­stell­te und erprob­te Koch­re­zep­te kön­nen allei­ne oder im Team nach­ge­kocht wer­den, um sie im Fami­li­en- oder Freun­des­kreis gemein­sam zu genießen.“

Gscheit­gut ist eine nach­hal­ti­ge Idee für die Frän­ki­sche Schweiz. Wer auf den Geschmack gekom­men ist, fin­det Infos zum Genie­ßen, Kochen und Erle­ben unter www​.gscheit​gut​.de. Die „gscheit­gu­ten“ Kuli­na­ri­schen Kalen­der 2023 wer­den ab sofort in allen Geschäfts­stel­len der Spar­kas­se Forch­heim kosten­los an Kun­den ausgegeben.