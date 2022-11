11. Stadt­mar­ke­ting­preis Bay­ern ver­lie­hen – u.a. an Lich­ten­fels und Markt­red­witz

Inter­na­tio­na­ler Hospi­tant am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge in Markt­red­witz

Dr. Ajith Krish­na­mur­thy aus Kar­nataka in Indi­en hospi­tier­te 4 Wochen im Mus­ku­los­ke­letta­len Zen­trum am Kli­ni­kum in Markt­red­witz und ver­tief­te sein…