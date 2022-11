Nach 3 star­ken Vier­teln unter­liegt medi bay­reuth in Ulm

Nach drei star­ken Vier­teln muss sich medi bay­reuth in Ulm am Ende doch klar geschla­gen geben

Drei Vier­tel sah das rich­tig gut aus, was medi bay­reuth am 5. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga im Gast­spiel bei ratio­pharm ulm aufs Par­kett brach­te. Im Schluss­ab­schnitt woll­te den Bay­reu­thern dann jedoch nahe­zu nichts mehr gelin­gen und so muss­te man sich letzt­lich mit 73:88 (48:42) geschla­gen geben.

Vor allem die ins­ge­samt 19 Ball­ver­lu­ste (12 davon in der zwei­ten Halb­zeit) taten dem medi Team beson­ders weh, brach­ten sie das ohne Haw­ley und Her­ken­hoff ange­tre­te­ne Ulmer-Team im drit­ten Vier­tel erst rich­tig in Schwung. Mit den 4.715 Zuschau­ern in der ratio­pharm are­na im Rücken fan­den die Haus­her­ren vor allem im letz­ten Vier­tel immer bes­ser zu ihrem Rhyth­mus, gewan­nen den Schluss­ab­schnitt mit 24:11 und letzt­lich die Par­tie abso­lut verdient.

Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

“Zunächst ein­mal Glück­wunsch an Anton und sei­ne Mann­schaft zum wirk­lich ver­dien­ten Sieg. Im drit­ten Vier­tel ist uns das Momen­tum auf­grund von ein­fach viel zu vie­len Ball­ver­lu­sten gekippt. Am Ende haben wir ins­ge­samt 19 Ball­ver­lu­ste. Das ist der ent­schei­den­de Fak­tor aus unse­rer Sicht.”

Heim­spie­le im Kalen­der­jahr 2022

Sams­tag, 19.11.2022, 20:30 Uhr: medi bay­reuth vs. Bas­ket­ball Löwen Braunschweig

Mon­tag, 26.12.2022, 20:30 Uhr: medi bay­reuth vs. Bro­se Bamberg

Don­ners­tag, 29.12.2022, 19:00 Uhr: medi bay­reuth vs. BG Göt­tin­gen

Den kom­plet­ten Spiel­plan gibt es hier.