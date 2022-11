Was­ser fließt in unse­ren Flüs­sen unauf­hör­lich und hat somit einen erheb­li­chen Vor­teil gegen­über Solar- oder Wind­ener­gie. Die­se Tat­sa­che war Grund für die Stadt­rats­frak­ti­on Bam­ber­ger Bür­ger­block (BBB) einen Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke (SPD) zu stel­len. Nicht zuletzt auf­grund der aktu­el­len Ener­gie­kri­se ist jeder Wech­sel zu erneu­er­ba­ren Ener­gien zu begrü­ßen. Stadt­rat Andre­as Trif­fo (BBB) erin­nert in die­sem Zusam­men­hang an das Was­ser­kraft­werk wel­ches vor weni­gen Jah­ren erfolg­reich im Zuge der Sanie­rungs­ar­bei­ten an den unte­ren Müh­len in Betrieb gegan­gen ist und bit­tet in die­sem Antrag zugleich um einen Bericht. Nach der For­de­rung des Bür­ger­blocks soll zudem eine Stu­die in Auf­trag gege­ben wer­den, wo an den Bam­ber­ger Flüs­sen Was­ser­kraft nutz­bar gemacht wer­den kann.

Antrag: „Was­ser­kraft“

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

nicht zuletzt auf­grund der aktu­el­len Ener­gie­kri­se ist der Umstieg auf erneu­er­ba­rer Ener­gie zu begrü­ßen. Vor eini­gen Jah­ren haben wir erfreut zur Kennt­nis genom­men, dass der Inve­stor Kraus beim Pro­jekt „unte­re Müh­len“ ein Was­ser­kraft­werk in Betrieb genom­men hat. Wir erin­nern an ambi­tio­nier­te Zah­len die für die­se Anla­ge pro­gno­sti­ziert wurden.

Da Was­ser unauf­hör­lich in unse­ren Flüs­sen fließt und somit einen erheb­li­chen Vor­teil gegen­über Solar- oder Wind­ener­gie hat, stel­len wir in die­sem Zusam­men­hang fol­gen­den ANTRAG:

Die erreich­te Lei­stung des Was­ser­kraft­wer­kes „Kraus, unte­re Müh­len“ im Abgleich mit der Pro­gno­se wer­den als Bericht vorgelegt.

Eben­so ist ein Bericht abzu­ge­ben, wie vie­le Was­ser­kraft­an­la­gen ins­ge­samt in Bam­berg in Betrieb sind und wel­che Lei­stung die­se Anla­gen bringen.

Es ist eine fach­li­che Stu­die in Auf­trag zu geben, an wel­chen Stel­len der Bam­ber­ger Flüs­se und mit wel­cher zu erwar­te­ten Lei­stung wei­te­re Was­ser­kraft­an­la­gen errich­tet wer­den können.

Kosten­deckung: Etat „Mit­mach­kli­ma“.

Mit freund­li­chen Grüßen

Nor­bert Tscher­ner ‑Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der-

Andre­as Trif­fo ‑Stadt­rat-

Hans-Jür­gen Eich­fel­der ‑Stadt­rat-