Bier­gar­ten auf der Unte­ren Brücke: Stadt­rat gibt Aus­schrei­bung in Auftrag

Für einen Wei­ter­be­trieb der Freischank­flä­che muss es vie­le recht­li­che Auf­la­gen geben, des­halb wird auch ein Plan B ins Auge gefasst.

Die Freischank­flä­che auf der Unte­ren Brücke bewegt die Men­schen in Bam­berg. Das hat sich bereits bei der Bürger:innen-Befragung zu die­sem The­ma gezeigt, an der sich über 1000 Bamberger:innen betei­ligt haben, und das war auch bei der Debat­te im Stadt­rat am Mitt­woch spür­bar. Nach gut ein­stün­di­ger, leb­haf­ter Aus­ein­an­der­set­zung folg­te das Gre­mi­um am Ende mehr­heit­lich dem Vor­schlag der Ver­wal­tung und beauf­trag­te die­se eine öffent­li­che Aus­schrei­bung für einen dau­er­haf­ten Betrieb einer Freischank­flä­che auf der Unte­ren Brücke vorzubereiten.

„Die­ses Jahr war der pro­vi­so­ri­sche Brücken­bier­gar­ten ein befri­ste­ter Test­lauf zu erleich­ter­ten Bedin­gun­gen. Des­halb müs­sen wir uns auch auf den Fall vor­be­rei­ten, dass wir nach einer Aus­schrei­bung zu ver­än­der­ten Kon­di­tio­nen kei­nen Betrei­ber fin­den könn­ten“, beton­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Voll­sit­zung. Die Lösung könn­te in einem kom­mu­na­len Ord­nungs­dienst bestehen, des­sen Rea­li­sie­rung im Rah­men der Haus­halts­be­ra­tun­gen zu prü­fen ist. Für Star­ke ist klar: „Wir dür­fen nicht ris­kie­ren, in die Zustän­de aus dem Jahr 2021 zurückzufallen.“

Den Aus­gangs­punkt für die Ein­rich­tung eines Bier­gar­tens auf der Unte­ren Brücke bil­den die dor­ti­gen Exzes­se im Som­mer 2021. Die Coro­na-Pan­de­mie schränk­te damals die Mög­lich­kei­ten für jun­ge Men­schen stark ein, am Abend gemein­sam zu fei­ern. Die Clubs waren geschlos­sen, Kon­zer­te fan­den nur ver­ein­zelt statt. So ent­wickel­te sich die bereits zuvor sehr belieb­te Unte­re Brücke direkt unter­halb des histo­ri­schen Brücken­rat­hau­ses mit Blick auf Klein-Vene­dig zu einem über Bam­bergs Gren­zen hin­aus bekann­ten Par­ty-Hot­spot. Dies brach­te nega­ti­ve Begleit­erschei­nun­gen wie nächt­li­chen Lärm, Müll und Schlä­ge­rei­en in Fol­ge von erhöh­tem Alko­hol­kon­sum mit sich. Alle Ver­su­che der Stadt, gemein­sam mit der Poli­zei der Lage vor Ort Herr zu wer­den, konn­ten an der Situa­ti­on nichts ändern. Im Früh­jahr 2022 beschloss der Stadt­rat, dort einen Pro­be­be­trieb für eine Freischank­flä­che mit 140 Sitz­plät­zen vom 16. April bis 15. Okto­ber zu ermög­li­chen – mit dem ein­deu­ti­gen Ziel, durch die Bewir­tung und mit Hil­fe von Secu­ri­ty-Kräf­ten die Lage zu ent­span­nen und Fei­er-Aus­wüch­se zu ver­hin­dern. Als ein­zi­ger Bewer­ber erhielt Gastro­nom Tom Land den Zuschlag für die Umsetzung.

1032 Fra­ge­bö­gen ausgefüllt

Ein hal­bes Jahr spä­ter stellt sich nun die Fra­ge: Wur­de das Ziel erreicht? An einer ana­lo­gen und digi­ta­len Befra­gung der Bürger:innen, die von der Stadt­ver­wal­tung als Ent­schei­dungs­grund­la­ge für den Stadt­rat durch­ge­führt und aus­ge­wer­tet wur­de, nah­men rund 1030 Men­schen ein. Die Mehr­heit der Befrag­ten bejah­te die Ver­bes­se­rung der Zustän­de im Jahr 2022. Sowohl die Ruhe­stö­run­gen (37 Pro­zent Ja, 21 Pro­zent Nein) als auch die Ver­schmut­zun­gen (49 Pro­zent Ja, 22 Pro­zent Nein) auf der Unte­ren Brücke wur­den ein­ge­dämmt, bestä­tig­ten die Ant­wor­ten in den Fra­ge­bö­gen. Rela­tiv vie­le Teilnehmer:innen ent­hiel­ten sich jedoch der Bewer­tung, da sie den Sach­ver­halt „nicht beur­tei­len“ könn­ten. Die Fra­ge „Wür­den Sie gene­rell eine dau­er­haf­te Freischank­flä­che in den Som­mer­mo­na­ten auf der Unte­ren Brücke begrü­ßen?“ brach­te aller­dings ein ein­deu­ti­ges Ergeb­nis: Über 70% der Befrag­ten wür­den eine Fort­füh­rung über­haupt nicht bzw. eher nicht begrü­ßen. Eine genaue­re Ana­ly­se der nicht-reprä­sen­ta­ti­ven Umfra­ge lässt erken­nen, dass das Alter und der Wohn­ort die Ant­wor­ten beein­flus­sen. Umso älter die Befrag­ten sind, umso posi­ti­ver bewer­ten sie die Freischank­flä­che. Aller­dings gibt es in kei­ner Alters­klas­se eine Mehr­heit für einen Wei­ter­be­trieb. Die­se lässt sich jedoch bei den Fra­gen­bö­gen fin­den, die von Anwoh­nern und Mit­glie­dern der Bür­ger­ver­ei­ne aus­ge­füllt wurden.

Die­se Erkennt­nis­se der Befra­gung wur­den den Stadt­rä­ten in der Voll­sit­zung im Spie­gel­saal der Har­mo­nie in einer Tisch­vor­la­ge aus­führ­lich dar­ge­legt. Sie wer­den dem­nächst auch voll­stän­dig auf der Betei­li­gungs­platt­form www​.bam​berg​-gestal​ten​.de nach­zu­le­sen sein. Außer­dem leg­te die Ver­wal­tung in Rah­men einer umfas­sen­den Eva­lua­ti­on wei­te­re Stel­lung­nah­men und Ein­schät­zun­gen von Ämtern, Behör­den und Insti­tu­tio­nen vor.

Bewer­tun­gen und Auflagen

So zieht die Poli­zei Bam­berg-Stadt eine posi­ti­ve Bilanz des Som­mers: „Die Situa­ti­on auf der Unte­ren Brücke hat sich deut­lich ent­spannt.“ Die Grün­de könn­ten durch­aus in der gastro­no­mi­schen Nut­zung lie­gen, jedoch sei „auch der gesamt­ge­sell­schaft­li­che Umgang mit der Pan­de­mie mitt­ler­wei­le ent­spann­ter“. Auch das Ord­nungs­amt, das Kli­ma- und Umwelt­amt sowie der Baye­ri­sche Hotel- und Gast­stät­ten­ver­band äußern sich zufrie­den mit dem Testversuch.

Sehr kri­tisch bewer­ten hin­ge­gen das Zen­trum Welt­erbe und der Denk­mal­schutz den Pro­be­lauf. Die bis­he­ri­ge Optik des Bier­gar­tens stel­le „eine Beein­träch­ti­gung der Wir­kung des über­lie­fer­ten künst­le­ri­schen Erschei­nungs­bil­des der sen­si­blen Umge­bung mit dem histo­ri­schen Brücken­rat­haus im Her­zen des Welt­kul­tur­er­bes dar“. In einer Stel­lung­nah­me for­der­te die Jun­ge Initia­ti­ve, das „Expe­ri­ment Brücken-Bier­gar­ten“ zu been­den, da es sich nicht bewähr­te habe. Statt­des­sen sol­le städ­ti­sches Per­so­nal ein­ge­setzt wer­den, das prä­ven­tiv und dees­ka­lie­rend arbei­tet, um für Sicher­heit und ange­mes­se­ne Ruhe in der Innen­stadt zu sorgen.

Wei­te­re Ämter der Stadt­ver­wal­tung wei­sen dar­auf hin, dass bei einem Dau­er­be­trieb der Freischank­flä­che etli­che recht­li­che Anfor­de­run­gen zu erfül­len sei­en, die für den Pro­be­be­trieb aus­ge­blen­det wur­den. So wird eine feste Betriebs­ein­rich­tung in einem Gebäu­de gefor­dert, wo unter ande­rem Spei­sen zube­rei­tet und Lebens­mit­tel gela­gert wer­den kön­nen, und der Nach­weis von Toi­let­ten. Die Flä­che um die Mit­or­aj-Skulp­tur müs­se dau­er­haft frei­ge­hal­ten wer­den, um den Anfor­de­run­gen des Denk­mal­schut­zes und des Stra­ßen­ver­kehrs­amts nach­zu­kom­men. Außer­dem sei­en über einen Auf­la­gen­ka­ta­log ver­schie­de­ne Details zu regeln (z.B. Stell­plät­ze, Flucht- und Ret­tungs­we­ge, Anfor­de­run­gen an Mobi­li­ar und Umge­bung, Ein­rich­tung eines Sicher­heits­dien­stes etc.). Zudem sei ein Ver­ga­be­ver­fah­ren über eine öffent­li­che Aus­schrei­bung durchzuführen.

Stel­lung­nah­me des Gastwirts

Per­sön­lich zog dann Gastro­nom Tom Land in der Voll­sit­zung kurz eine posi­ti­ve Bilanz und erklär­te sein grund­sätz­li­ches Inter­es­se, den Bier­gar­ten auch in den näch­sten Jah­ren dort fort­füh­ren zu wol­len. Nach anfäng­li­chen Anfein­dun­gen sei die Bewer­tung des Bier­gar­tens mit dem Tag der Öff­nung ins Posi­ti­ve umge­schla­gen. Bei der anschlie­ßen­den Aus­spra­che waren sich die Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­te einig, dass es zu sol­chen Zustän­den wie im Som­mer 2021 nicht erneut kom­men dür­fe und dass dies heu­er auch nicht gesche­hen sei. Wäh­rend jedoch die einen die gastro­no­mi­sche Nut­zung als ursäch­lich für die Ver­bes­se­rung der Situa­ti­on anse­hen und des­halb einen Wei­ter­be­trieb für sinn­voll erach­ten, glau­ben ande­re Stadt­rä­te, dass es bedingt durch die Öff­nung der Clubs und den nach­las­sen­den Coro­na-Ein­schrän­kun­gen ohne­hin kei­nen Par­ty-Hot­spot an der Unte­ren Brücke gege­ben hät­te. Sie beklag­ten des­halb die Kom­mer­zia­li­sie­rung des öffent­li­chen Raums und for­der­ten ein Ende für die Freischankfläche.

Am Ende fand der Ver­wal­tungs­vor­schlag, eine Aus­schrei­bung für eine dau­er­haf­te Freischank­flä­che vor­zu­be­rei­ten, eine knap­pe Mehr­heit. Gleich­zei­tig sorg­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke für den Fall vor, dass es auf die Aus­schrei­bung kei­ne Rück­mel­dun­gen gibt. Er nahm die Stadt­rä­te in die Pflicht, bei den anste­hen­den Haus­halts­be­ra­tun­gen Geld für die Ein­rich­tung eines kom­mu­na­len Ord­nungs­dien­stes vor­zu­se­hen. „Wir dür­fen nicht den Feh­ler machen, blind in das neue Jahr und in den Som­mer 2023 zu gehen. Ein sol­cher Ord­nungs­dienst hät­te zudem den Vor­teil, dass er nicht nur an der Unte­ren Brücke nächt­li­che Ent­glei­sun­gen in der Innen­stadt ver­hin­dern könn­te“, hob Star­ke hervor.

Absturz­si­che­rung kommt im Frühjahr

Im Rah­men der Behand­lung der The­ma­tik gab die Ver­wal­tung auch einen Über­blick, was für die Instal­la­ti­on eines Sicher­heits­ge­län­ders auf der Unte­ren Brücke schon pas­siert ist. Von 20 Arbeits­schrit­ten sind Drei­vier­tel inzwi­schen voll­zo­gen. Der TÜV hat­te bekannt­lich bei einer Unter­su­chung fest­ge­stellt, dass es erfor­der­lich ist, die Absturz­si­che­rung durch geeig­ne­te Maß­nah­men zu ver­bes­sern. Ins­be­son­de­re wur­de Opti­mie­rungs­be­darf für Län­ger-Sit­zen­de in Zusam­men­hang mit Alko­hol-Kon­sum gesehen.

Der Stadt­rat hat­te sich im Früh­jahr auf ein Muster für ein Metall-Gelän­der fest­ge­legt, das frü­he­stens im drit­ten Quar­tal 2022 ange­bracht wer­den sollte.

Bereits damals war dies ein ambi­tio­nier­ter Ter­min, denn die tech­ni­schen und sta­ti­schen Vor­aus­set­zun­gen muss­ten genau­so erfüllt wie das Ver­ga­be­recht ein­ge­hal­ten wer­den. Und dies bei einer sich zuneh­mend ver­schär­fen­den Lie­fer­si­tua­ti­on. Die­se Her­aus­for­de­run­gen kamen nun voll zum Tra­gen, so dass die Mon­ta­ge erst im näch­sten Jahr erfol­gen kann.

Die zustän­di­gen Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB) trie­ben seit der Stadt­rats­ent­schei­dung das Pro­jekt bestän­dig vor­an. So wur­de im Mai die Brücke genau ver­mes­sen und die wich­ti­ge Span­glie­dor­tung vor­ge­nom­men. Letz­te­re ist von gro­ßer Bedeu­tung, da die­se Span­glie­der – im Wesent­li­chen sind das dicke, lan­ge Spann­dräh­te – nicht beschä­digt wer­den dür­fen, um die Sta­ti­stik des Bau­werks nicht zu gefähr­den. Gleich­zei­tig fand eini­ge Meter von der Kuni­gun­den-Sta­tue ent­fernt eine Sanie­rung des Betons an der Brü­stung statt. „Auf einer Län­ge von fünf Metern hat­ten sich zahl­rei­che Ris­se gebil­det. Die­se Stel­le muss­te vor­ab saniert wer­den, bevor die Absturz­si­che­rung sicher mon­tiert wer­den kann“, erklär­te Bau­re­fe­rent Tho­mas Bee­se. Die­se Maß­nah­me wur­de im August umgesetzt.

Näch­ster Schritt: Auftragsvergabe

Par­al­lel dazu lie­fen die Pla­nun­gen für die eigent­li­che Absturz­si­che­rung, für die vor allem auch sta­ti­sti­sche Berech­nun­gen und eine Werk­pla­nung zu erstel­len waren. Mit­te Okto­ber wur­de die Aus­schrei­bung fer­tig­ge­stellt und ver­öf­fent­licht. Die Ver­ga­be des Auf­trags wird dann als näch­stes erfol­gen. Aller­dings ist danach ver­mut­lich mit einer län­ge­ren War­te­zeit zu rech­nen, bis tat­säch­lich die Arbei­ten begin­nen kön­nen. Dies liegt zum einen am Mes­sing, das teil­wei­se für das Gelän­der ver­wen­det wer­den soll und bei dem aktu­ell mit Lie­fer­zei­ten von acht bis zwölf Wochen zu rech­nen ist. Zum ande­ren spielt auch das Wet­ter eine Rol­le, denn die Mon­ta­ge vor Ort ist nicht bei Minus­gra­den mög­lich. Es könn­te also durch­aus bis zum zwei­ten Quar­tal dau­ern, bis die Instal­la­ti­on umge­setzt wird.

Muss sich die Stadt inzwi­schen Sor­gen machen, weil der TÜV eine Absturz­si­che­rung gefor­dert hat? Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke erklärt: „Ich habe im Früh­jahr vor Ort mit dem zustän­di­gen TÜV-Gut­ach­ter gespro­chen. Er hat damals signa­li­siert, dass die Maß­nah­me zeit­nah umge­setzt wer­den soll, aber dies allein schon auf Grund der Lie­fer­eng­päs­se und for­ma­len Vor­aus­set­zun­gen dau­ern wer­de. Das war unpro­ble­ma­tisch für ihn.“ Außer­dem sei der rei­ne Durch­gangs­ver­kehr voll­kom­men sicher.