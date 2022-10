Auch im Novem­ber ver­an­stal­tet die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth Vor­le­se­stun­den für Kin­der ab vier Jah­ren. Sie fin­den am Mitt­woch, 2., 9., 16., 23. und 30. Novem­ber, jeweils um 16 Uhr, und am Sams­tag, 5., 12., 19. und 26. Novem­ber, jeweils um 11 Uhr, im Grup­pen­fo­rum (Erd­ge­schoss) des RW21 statt (Aus­nah­me: musi­ka­li­sche Vor­le­se­stun­de am 5. Novem­ber, die in der Black Box statt­fin­det). Die ehren­amt­li­chen Lese­pa­tin­nen und Lese­pa­ten der Stadt­bi­blio­thek lesen inter­es­san­te, lusti­ge und span­nen­de Geschich­ten vor. Der Ein­tritt ist frei.

Musi­ka­li­sche Vorlesestunde

Am Sams­tag, 5. Novem­ber, fin­det von 11 bis 11.30 Uhr eine musi­ka­li­sche Vor­le­se­stun­de in der Black Box von RW21 statt. Die Vor­le­se­pa­tin der Stadt­bi­blio­thek liest für Kin­der ab vier Jah­ren „Arifs Schatz“, eine Geschich­te nach einer ara­bi­schen Legen­de. Pas­send dazu ertönt musi­ka­lisch umge­setzt die „Mor­gen­landsui­te“ von Wil­li Vogl für Kla­ri­net­te und Klavier.