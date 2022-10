Kon­zert in Spei­chers­dorf: Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger des Wett­be­werbs „Jugend musi­ziert“ im Kon­zert mit den Hofer Symphonikern

Am Don­ners­tag, den 3. Novem­ber 2022, fin­det um 19 Uhr in der Fest­hal­le, Sport­are­na Spei­chers­dorf ein beson­de­res Kon­zert statt: Erfolg­rei­che ober­frän­ki­sche Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer des Wett­be­werbs „Jugend musi­ziert“ spie­len soli­stisch mit den Hofer Sym­pho­ni­kern. Da, wo sonst erfolg­rei­che Künst­le­rin­nen und Künst­ler bei Ihren Auf­trit­ten gefei­ert wer­den, ste­hen am Don­ners­tag, den 3. Novem­ber 2022 um 19 Uhr Jugend­li­che aus der Regi­on auf der Büh­ne. Sie alle haben beim letz­ten Wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen erbracht. Ins­ge­samt wer­den neun jun­ge Men­schen von 11 bis 18 Jah­ren u. a. auf der Vio­li­ne, dem Vio­lon­cel­lo, der Block­flö­te, dem Cem­ba­lo und der Gitar­re ihr Kön­nen gemein­sam mit den Hofer Sym­pho­ni­kern demonstrieren.

Seit über 30 Jah­ren fin­den die Kon­zer­te unter dem Mot­to „Stars von mor­gen“ nun schon statt und bie­ten jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­lern die Mög­lich­keit, gemein­sam mit einem Pro­fi­or­che­ster zu musi­zie­ren. Vom Barock über die Roman­tik bis zur Moder­ne sind die Soli­stin­nen und Soli­sten des Abends breit auf­ge­stellt. So erklin­gen Aus­schnit­te aus dem 4. Bran­den­bur­gi­schen Kon­zert von Johann Seba­sti­an Bach, den Vio­lin­kon­zer­ten von Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy und Camil­le Saint-Saëns, „Der Schwan“ aus des­sen „Kar­ne­val der Tie­re“ und ein Con­cer­ti­no für Gitar­ren­duo und Orche­ster des zeit­ge­nös­si­schen Kom­po­ni­sten Diet­mar Ungerank.

Das Pro­jekt steht unter der Schirm­herr­schaft des Bezirks­tags­prä­si­den­ten von Ober­fran­ken Hen­ry Schramm und wird von den Hofer Sym­pho­ni­kern durch­ge­führt. Die Lei­stun­gen der jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker wer­den wäh­rend des Kon­zerts durch den Bezirks­tags­prä­si­den­ten per­sön­lich gewürdigt.

Die musi­ka­li­sche Lei­tung hat der Diri­gent Micha­el Falk inne, 1. Kapell­mei­ster und Stell­ver­tre­ter des Musik­di­rek­tors am Thea­ter Hof.

Kar­ten zu 7,50 € sind erhält­lich bei der Geschäfts­stel­le der Hofer Sym­pho­ni­ker, Tel. 09281 7200 29, sowie im Rat­haus Spei­chers­dorf, Rat­haus­platz 1, Tel. 09275 9880 und im Schreib­wa­ren- und Lot­to-Geschäft Neu­ner, Haupt­stra­ße 12, 95469 Spei­chers­dorf, Tel. 09275 292.