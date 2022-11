Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unbe­kann­ter ent­wen­det Rucksack

COBURG. Am Sonn­tag gegen 00:00 Uhr ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter am Bahn­hofs­vor­platz einen Ruck­sack mit Inhalt. Die­sen hat­te ein jun­ger Mann kurz­fri­stig dort auf einer Bank abge­stellt, als er für eine kur­ze Zeit in das Bahn­hofs­ge­bäu­de ging. Als er zurück­kam muss­te er fest­stel­len, dass sein Ruck­sack gestoh­len wur­de. Ihm ent­stand ein Scha­den von ca. 250 Euro.

COBURG. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag befuhr ein 56-Jäh­ri­ger mit sei­nem Lkw die ST2205 von Wie­sen­feld kom­mend in Rich­tung Bei­ers­dorf. Zu die­sem Zeit­punkt quer­te eine Wild­schwein­rot­te die Fahr­bahn. Der Lkw-Fah­rer konn­te einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­mei­den. Am Lkw ent­stand kein Scha­den. Der Jagd­päch­ter wur­de verständigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Hoher Sach­scha­den bei Dachstuhlbrand

KRO­NACH. Ein Dach­stuhl­brand beschäf­tig­te am Mon­tag­vor­mit­tag zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te in Kro­nach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Gegen 9.30 Uhr ging der Not­ruf über den Dach­stuhl­brand eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Arthur-Gol­ler-Sied­lung ein und eine gro­ße Rauch­wol­ke stieg über dem Haus in den Him­mel. Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­weh­ren, des Ret­tungs­dien­stes und der Poli­zei eil­ten dar­auf­hin zum Brand­ort. Zum Glück konn­ten alle vier Bewoh­ner bei Aus­bruch des Bran­des das Gebäu­de recht­zei­tig ver­las­sen. Obwohl die Feu­er­wehr schnell mit den Lösch­ar­bei­ten begin­nen konn­te, brann­te der Dach­stuhl kom­plett aus. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von rund 100.000 Euro.

Brand­fahn­der der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg haben die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unbe­kann­ten Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Motor­rad­fah­rer schwer verletzt

Kro­nach: Am Mon­tag­mor­gen gegen 05:45 Uhr kam es an der Ein­mün­dung Frie­se­ner Straße/​St 2200 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem schwer­ver­letz­ten Motor­rad­fah­rer und etwa 25.000,- Euro Gesamt­scha­den. Eine Citro­en-Fah­re­rin befuhr mit ihrem Pkw die Frie­se­ner Stra­ße stadt­aus­wärts und woll­te an der Ein­mün­dung in die St 2200 nach links in Rich­tung Dörf­les ein­bie­gen. Wäh­rend des Abbie­ge­vor­gang über­sah die 48-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin einen von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­ti­gen Motor­rad­fah­rer und kol­li­diert mit die­sem im Ein­mün­dungs­be­reich. Der 52-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer fuhr in die lin­ke Fahr­zeug­front des Citro­en. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der BMW-Fah­rer schwer ver­letzt und muss­te zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in die Heli­os-Kli­nik gebracht wer­den. An sei­nem Kraft­rad ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 5.000,- Euro. Am Pkw der Unfall­ver­ur­sa­che­rin ent­stand Scha­den in Höhe von rund 20.000,- Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten durch einen Abschlepp­dienst von der Unfall­stel­le ent­fernt wer­den. Die Staats­stra­ße 2200 war für die Dau­er von etwa 45 Minu­ten kom­plett gesperrt.

Unbe­kann­ter zer­kratzt Pkw

Kro­nach: In der Zeit von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de ein in der Kreuz­berg­stra­ße, Höhe Haus­num­mer 19, abge­stell­ter Mitsu­bi­shi Space Star beschä­digt. Bis­lang unbe­kann­te Täter hat­ten das ord­nungs­ge­mäß gepark­te Fahr­zeug auf der rech­ten Fahr­zeug­sei­te zer­kratzt und hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 1500,- Euro ver­ur­sacht. Die Poli­zei bit­tet um Zeu­gen­mel­dun­gen unter Tel. 09261–5030.