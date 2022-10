Im Okto­ber ver­sam­mel­ten sich die Mit­glie­der und Inter­es­sier­ten von f.i.t. in den neu­en Geschäfts­räu­men der solvtec Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie GmbH in Kir­cheh­ren­bach. Zu Beginn begrüß­te Anna Huber von der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim die f.i.t.-Mitglieder. Burk­hard Hoch­stät­ter, Geschäfts­füh­rer von solvtec, über­nahm und gab den Teil­neh­mern einen Ein­blick in sein täg­li­ches Geschäft. Hoch­stät­ter und sein Team ver­trei­ben eine eigens ent­wickel­te Soft­ware, die den All­tag im Pro­zess- und Qua­li­täts­ma­nage­ment ein­fa­cher macht. Die Kir­cheh­ren­ba­cher Soft­ware kommt bei Unter­neh­men unter­schied­lich­ster Bran­chen zum Ein­satz – von der Elek­tro­in­du­strie bis zur Luft­fahrt­in­du­strie. Die aus dem gesam­ten deutsch­spra­chi­gen Raum stam­men­den Kun­den erhal­ten von solvtec das Kom­plett­pa­ket: Kon­zep­ti­on, Schu­lung, Soft­ware und Sup­port. Im Anschluss an die Unter­neh­mens­vor­stel­lung tausch­ten sich die Teil­neh­mer noch gene­rell über das Netz­werk f.i.t. aus und brach­ten unter ande­rem wei­te­re The­men­vor­schlä­ge ein. In Zukunft sol­len wei­ter­hin der Netz­werk­aus­tausch, gemein­sa­me Fach­kräfte­initia­ti­ven und das The­ma Regio­na­li­tät im Vor­der­grund stehen.

Zum Abschluss konn­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer den Abend bei einem klei­nen Snack und guten Gesprä­chen aus­klin­gen las­sen. Die näch­ste Ver­an­stal­tung fin­det im Dezem­ber statt. Alle wei­te­ren Infos wer­den unter www​.forch​heim​-it​.de veröffentlicht.

Ansprech­part­ner rund um das Netz­werk f.i.t. ist die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim, Tel. 09191/86–1021, wifoe@​lra-​fo.​de.