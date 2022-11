Bei der Dele­gier­ten­ver­samm­lung, sei­nem höch­sten Gre­mi­um, hat der LBV am Wochen­en­de 22./23.Oktober sei­ne enga­gier­te­sten Natur­schüt­zer in ganz Bay­ern aus­ge­zeich­net. Davon gin­gen gleich drei Prei­se ins Cobur­ger Land.

Der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­band ehr­te fünf Kreis­grup­pen­vor­sit­zen­de für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment: Dabei konn­te der Vor­sit­zen­der des LBV Coburg, Frank Rei­ßen­we­ber, die läng­ste Amts­zeit vor­wei­sen. Seit 30 Jah­ren ist er nun der erste Vor­sit­zen­de des LBV Coburg und hat seit­dem unzäh­li­ge ehren­amt­li­che Stun­den in den Natur­schutz im Cobur­ger Land und in den gemein­nüt­zi­gen Natur­schutz­ver­ein inve­stiert. Erst ver­gan­ge­nes Jahr wur­de der 57-jäh­ri­ge Lau­ter­ta­ler vom Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ster mit der baye­ri­schen Staats­me­dail­le für her­aus­ra­gen­de Ver­dien­ste um die Umwelt aus­ge­zeich­net – der höch­sten Ehrung, die der Frei­staat in die­sem Gebiet ver­ge­ben kann. Schon als Jugend­li­cher brann­te der mitt­ler­wei­le diplo­mier­te Bio­lo­ge für unse­re Natur. Der Lau­ter­ta­ler gewann beim „Jugend-forscht-Wett­be­werb“ mit einer Arbeit über den Neun­tö­ter und wur­de bereits im Jugend­al­ter Mit­glied beim LBV. Unge­bro­chen ist sein Enga­ge­ment und sei­ne Lie­be zur Natur bis heute!

Die LBV-Medail­le als höch­ste ver­bands­ei­ge­ne Aus­zeich­nung erhiel­ten bei der Dele­gier­ten­ver­samm­lung Mit­glie­der, die durch beson­de­ren Ein­satz die Zie­le und die Arbeit des LBV för­dern. Als einer der fünf Preis­trä­ger wur­de Ulrich Leicht vom LBV Coburg geehrt, der über 53 Jah­re lang die Greif­vo­gel­sta­ti­on in Neu-Neers­hof gelei­tet, tag­täg­lich ver­letz­te Greif­vö­gel gepflegt und am Ende wie­der frei­ge­las­sen hat. Seit 1969 betreu­te der 71-Jäh­ri­ge das Vogel­kran­ken­haus ehren­amt­lich, seit 33 Jah­ren sogar allein, und fuhr vor und nach der Arbeit zwei­mal täg­lich in die Sta­ti­on zu sei­nen gefie­der­ten Pati­en­ten. Er erhielt dafür diver­se Aus­zeich­nun­gen, unter ande­rem das Bun­des­ver­dienst­kreuz. Weil die Fuß­stap­fen so groß waren und der LBV Coburg nur schwer­lich einen ein­zel­nen Nach­fol­ger fin­den konn­te, stell­te die Kreis­grup­pe ein gan­zes Nach­fol­ger­team zusam­men, wel­ches im August die Arbeit auf­neh­men konn­te. Ulrich Leicht bleibt dan­kens­wer­ter­wei­se wei­ter­hin bera­tend im Hin­ter­grund. Der LBV bedank­te sich nun für die schier unfass­ba­re Lebens­lei­stung mit der höch­sten ver­bands­ei­ge­nen Auszeichnung.

Zum drit­ten Mal ver­gab der LBV auch einen Nach­wuchs-Enga­ge­ment-Preis an akti­ve Mit­glie­der, die mit inno­va­ti­ven Ideen, gelun­gen Koope­ra­tio­nen oder groß­flä­chig wirk­sa­men Aktio­nen die Arbeit des LBV beson­ders unter­stüt­zen. Unter den zehn Preis­trä­gern war Basti­an For­kel aus Röden­tal, der sich seit 2017 beim LBV Coburg ehren­amt­lich für die Natur ein­setzt. Durch ein Prak­ti­kum in der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de und sei­ner Lei­den­schaft für die hei­mi­sche Fau­na fand der 23-Jäh­ri­ge sei­nen Weg zum LBV Coburg. „An jedem Tag, den ich in der Natur ver­brin­ge, ent­decke ich etwas Neu­es und Span­nen­des, was mich immer wie­der aufs Neue begei­stert und moti­viert“, sagt der Nach­wuchs-Natur­schüt­zer, der anfangs den Ver­ein bei der Was­ser­vo­gel­zäh­ler am Gold­berg­see und mit der Grün­dung einer Arbeits­grup­pe für Natur­fo­to­gra­fen unter­stütz­te. Mitt­ler­wei­le ist Basti­an For­kel Lei­ter meh­re­rer Arbeits­grup­pen (der Natur­fo­to­gra­fie, Her­pe­to­lo­gie und seit kur­zem auch der Orni­tho­lo­gie) und betei­ligt sich jedes Jahr am deutsch­land­weit statt­fin­den­den orni­tho­lo­gi­schen Wett­be­werb „Bir­drace“, wo er die Cobur­ger ver­tritt. Sei­ne größ­te Begei­ste­rung gilt aller­dings den Amphi­bi­en und Reptilien.

Der LBV Coburg freut sich immer über neue Leu­te, die ehren­amt­lich beim Natur­schutz im Cobur­ger Land hel­fen wol­len. Bei Inter­es­se ein­fach mel­den bei nicole.​steinmetz@​lbv.​de oder auf die Inter­net­sei­te www​.coburg​.lbv​.de schauen.

Zum LBV Coburg

Im Cobur­ger Land hat der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­band LBV aktu­ell über 3800 Mit­glie­der, davon mehr als 100 Mit­glie­der im akti­ven Ehren­amt, die sich nicht nur um die Belan­ge von Vögeln küm­mern, son­dern um alle bedroh­ten Tie­re und Pflan­zen im Land­kreis. Die Kreis­grup­pe Coburg betreut über 250 Fle­der­maus­kel­ler, über 400 Eulen­nist­kä­sten und rund ein Dut­zend Stor­chen­hor­ste. Außer­dem betreibt sie eine Greif­vo­gel­auf­fang­sta­ti­on und eine Fle­der­maus­an­lauf­stel­le. Um Men­schen für die Natur zu begei­stern, ist die Kreis­grup­pe sehr aktiv in der Umwelt­bil­dung und bie­tet jähr­lich mehr als 50 Natur­ver­an­stal­tun­gen an. Durch eine Viel­zahl an Spe­zia­li­sten ist es der Kreis­grup­pe Coburg mög­lich, die Tier- und Pflan­zen­welt im Cobur­ger Land zu erfor­schen und zu för­dern. Die Kreis­grup­pe setzt für ein „Grü­nes Band“ an der ehe­ma­li­gen Gren­ze zur DDR, für mehr Wald-Natur­schutz und für Ände­run­gen in der Land­wirt­schaft ein. In den mehr als 20 Arbeits­grup­pen, unter ande­rem Orni­tho­lo­gie, Eulen­schutz, Stor­chen­schutz, Fle­der­mäu­se, Her­pe­to­lo­gie, Bio­toppfle­ge, Insek­ten und Bota­nik, führt die Grup­pe regel­mä­ßig Wan­de­run­gen, Kar­tie­run­gen, Zäh­lun­gen und Ähn­li­ches durch. Wei­ter­hin wer­den Nist­hil­fen gebaut, Vögel gesund gepflegt, Fle­der­maus­quar­tie­re inspi­ziert, Bio­to­pe art­ge­recht gestal­tet, „Insek­ten­ho­tels“ errich­tet, mit Schu­len zusam­men­ge­ar­bei­tet und es wird Öffent­lich­keits­ar­beit betrie­ben. Die Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie bringt jähr­lich in einem Wett­be­werb einen Foto­ka­len­der mit den schön­sten Natur­auf­nah­men des Cobur­ger Lan­des her­aus, der zum guten Zweck ver­kauft wird. Außer­dem betreut die Arbeits­grup­pe eine Wan­der­fal­ken-Web­cam. Auch poli­tisch Inter­es­sier­te kom­men in der Arbeits­grup­pe Natur­schutz­de­mon­stra­tio­nen auf ihre Kosten. Beson­de­re Auf­merk­sam­keit legt die Grup­pe auf die Nach­wuchs­ar­beit. In vier Kin­der­grup­pen erfor­schen auch schon die Klei­nen vom Ver­eins­häus­chen aus flei­ßig die Natur. In einer Hoch­schul­grup­pe enga­gie­ren sich Stu­den­ten für mehr Natur­schutz. 1909 gegrün­det ist der LBV der älte­ste Natur­schutz­ver­band in Bay­ern und zählt aktu­ell über 110.000 Unter­stüt­zer, 265 loka­le Grup­pen und 17 Umwelt­bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Der LBV setzt sich durch fach­lich fun­dier­te Natur- und Arten­schutz­pro­jek­te sowie Umwelt­bil­dungs­maß­nah­men für den Erhalt einer viel­fäl­ti­gen Natur und Vogel­welt im Frei­staat ein.