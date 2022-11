Bau eines Erd­walls als Schall­schutz für Unter­stür­mig zur Auto­bahn geplant

Zur Min­de­rung der Lärm­be­la­stung sol­len ent­lang der Auto­bahn A73 auf einer Län­ge von 1,4 Kilo­me­tern direkt im Anschluss an die bereits plan­fest­ge­stell­ten Lärm­schutz­wän­de bei Eggols­heim nun für den Bereich Unter­stür­mig Erd­wäl­le auf­ge­schüt­tet wer­den. „Für die Maß­nah­me ist bei der Regie­rung von Ober­fran­ken bereits das Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren bean­tragt wor­den, das Anhö­rungs­ver­fah­ren dazu wird bald fol­gen“, erläu­tert Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann den Ablauf. Er ist seit eini­ger Zeit mit Ver­tre­tern der dafür zustän­di­gen Auto­bahn GmbH des Bun­des im Aus­tausch. „Das Lärm­pro­blem von der Auto­bahn hat sich die letz­ten Jah­re in Unter­stür­mig auf­grund der dor­ti­gen Hang­la­ge immer mehr ver­schärft. Es sind betrof­fe­ne Anwoh­ner auf mich zuge­kom­men, ich ver­ste­he deren Anlie­gen und kann dies nachvollziehen.

Bei einem Orts­ter­min konn­te MdL Micha­el Hof­mann von den Plä­nen der nord­baye­ri­schen Nie­der­las­sung der Auto­bahn GmbH berich­ten. „Wenn im Anhö­rungs­ver­fah­ren kei­ne unüber­wind­ba­ren Hin­der­nis­se auf­tre­ten, wovon ich nicht aus­ge­he, kön­nen die geplan­ten Lärm­schutz­wäl­le mit einer Höhe von etwa fünf Metern rea­li­siert wer­den und haben mit Sicher­heit eine posi­ti­ve Wir­kung. „Die Bemü­hun­gen der Unter­stür­mi­ger zei­gen damit erste Erfol­ge, ich habe sie auf die­sem Weg ger­ne unter­stützt. Der ört­li­che Gemein­de­rat Josef Arneth kämpft schließ­lich schon jah­re­lang um eine Ver­bes­se­rung der Lärm­si­tua­ti­on im Ort“, gibt sich der Abge­ord­ne­te zuver­sicht­lich. Die Betrof­fe­nen sol­len sich in jedem Fall zum Anhö­rungs­ver­fah­ren äußern, sobald die­ses aus­liegt, rät Hof­mann. „Am besten über und mit der Markt­ge­mein­de Eggols­heim. Wir müs­sen hier Hand in Hand arbei­ten und dür­fen nun nicht mehr locker las­sen“, so der MdL.