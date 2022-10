Ab Mon­tag, 07.11.2022, gel­ten fol­gen­de Fahr­plan­än­de­run­gen bei Bus­li­nie 217: Die Fahrt an Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:50 Uhr von Kir­ch­rüs­sel­bach nach Grä­fen­berg Schul­zen­trum fährt zusätz­lich über Stöck­ach und Igen­s­dorf, um die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:55 Uhr ab Affal­ter­bach nach Grä­fen­berg Schul­zen­trum zu entlasten.

Die Fahrt an Mo-Fr um 7:39 Uhr ab Affal­ter­bach nach Igen­s­dorf wird an Schul­ta­gen durch eine zusätz­li­che Fahrt um 7:42 Uhr ab Affal­ter­bach mit den­sel­ben Unter­weg­s­hal­te­stel­len bis Igen­s­dorf Neue Schu­le ver­stärkt. Der der­zeit ver­keh­ren­de Zusatz­bus des ASB endet mit den Herbst­fe­ri­en. Nach den Feri­en müs­sen sich die Schü­ler auf die oben genann­ten Fahr­ten ver­tei­len. Wegen Anschluss von Bus­li­nie 209 in Eschen­au auf Bus­li­nie 217 ver­kehrt die Fahrt der Bus­li­nie 217 an Mo-Fr um 14:04 Uhr von Eschen­au nach Igen­s­dorf durch­ge­hend 5 Min. spä­ter, die neue Abfahrts­zeit in Eschen­au Bahn­hof lau­tet 15:09 Uhr.