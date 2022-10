Die Zustän­dig­kei­ten für Mobi­li­tät und Per­so­nal wer­den neu orga­ni­siert, der Stadt­rat bewil­ligt die Pläne

Die Bam­ber­ger Stadt­ver­wal­tung best­mög­lich und durch­dacht aus­rich­ten für die anste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen: Das ist das Ziel der Neu­struk­tu­rie­rung, die Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke jetzt vor­an­treibt. „Die Fül­le von Auf­ga­ben, die eine Stadt­ver­wal­tung abdecken muss, gilt es so auf die Refe­ra­te auf­zu­tei­len, dass die­se effi­zi­ent und rei­bungs­los bewäl­tigt wer­den kön­nen und auch Syn­er­gien ent­ste­hen. Das ist eine andau­ern­de Auf­ga­be, und wir brau­chen die Bereit­schaft zur Ver­än­de­rung“, erklärt Star­ke die Hin­ter­grün­de der Neue­run­gen. Der Stadt­rat gab ein­stim­mig Grü­nes Licht für die Reformpläne.

Im Kern geht es um eine Neu­ord­nung der Zustän­dig­kei­ten für Per­so­nal und für Mobi­li­tät. So wird das Per­so­nal- und Orga­ni­sa­ti­ons­amt aus dem Refe­rat 1 von Chri­sti­an Hin­ter­stein her­aus­ge­löst und in das Refe­rat 5 von Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp ein­ge­ord­net. Das Refe­rat 5 gibt das Stra­ßen­ver­kehrs­amt in das Refe­rat 1 ab und das Amt für Ver­kehrs­pla­nung in das Refe­rat 6 von Bau­re­fe­rent Tho­mas Bee­se, wo es als Sach­ge­biet ins Stadt­pla­nungs­amt ein­ge­glie­dert wird. Der Fach­be­reich Bau­recht mit der Zen­tra­len Beschaf­fungs- und Ver­ga­be­stel­le kommt aus dem Bau­re­fe­rat nun in das Refe­rat 1. Die neu­en Zustän­dig­kei­ten gel­ten ab 1. Novem­ber 2022.

„Die ver­gan­ge­nen Mona­te haben gezeigt, dass das Arbei­ten im Kri­sen­mo­dus mitt­ler­wei­le zum All­tags­ge­schäft wird. Die Coro­na-Pan­de­mie, der Ukrai­ne-Krieg mit vie­len Flüch­ten­den und die sich ver­schär­fen­de Ener­gie­kri­se waren und sind for­dern­de und zeit­auf­wen­di­ge Auf­ga­ben, die wir als Kom­mu­ne bewäl­ti­gen müs­sen“, betont OB Star­ke. Hier habe Chri­sti­an Hin­ter­stein als Refe­rent für öffent­li­che Sicher­heit, Recht und Ord­nung schon bis­her gute Arbeit gelei­stet, sei jedoch auch extrem bean­sprucht gewe­sen. Des­halb ist eine Ent­la­stung drin­gend gebo­ten. Star­ke zeigt sich über­zeugt, dass durch die orga­ni­sa­to­ri­schen Ände­run­gen im Per­so­nal­be­reich für Chri­sti­an Hin­ter­stein die erfor­der­li­chen Kapa­zi­tä­ten ent­ste­hen, um als Kri­sen­ma­na­ger auch künf­tig mit Umsicht und Weit­blick agie­ren zu kön­nen. „Das Per­so­nal- und Orga­ni­sa­ti­ons­amt weiß ich bei Jonas Glü­sen­kamp in kom­pe­ten­ten Hän­den. Ich bin über­zeugt, dass er gemein­sam mit unse­rer neu­en Amts­lei­te­rin Manue­la Gel­ker, die zum 1. Novem­ber bei der Stadt Bam­berg anfängt, die Moder­ni­sie­rung in die­sem Bereich vor­an­bringt“, betont Starke.

Her­aus­for­de­rung Fachkräftemangel

Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp trennt sich schwe­ren Her­zens vom The­men­feld Mobi­li­tät, das ihm als Poli­ti­ker sehr am Her­zen liegt, ist sich aber bewusst, dass er sei­ne Zustän­dig­kei­ten auch nicht über­frach­ten darf. Zudem scheint ihm der Zeit­punkt für die­sen Wech­sel auch nahe­lie­gend: „Mit dem Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan 2030 konn­te unter mei­ner Feder­füh­rung in die­sem Som­mer ein lang­fri­stig ange­leg­tes Pro­jekt abge­schlos­sen und die Leit­plan­ken für eine sinn­vol­le ver­kehrs­po­li­ti­sche Ent­wick­lung der Stadt gesetzt wer­den.“ Glü­sen­kamp sieht das The­men­feld Per­so­nal als die ent­schei­den­de stra­te­gi­sche Auf­ga­be der Stadt­po­li­tik in den kom­men­den Jah­ren: „Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger spü­ren bereits heu­te, wie sich der Man­gel an Fach­kräf­ten in allen Berei­chen in der Stadt bemerk­bar macht: War­te­zei­ten und lang­sa­me Pro­jekt­ab­läu­fe sind die Fol­ge. Hier müs­sen wir über mehr Pro­zess­ma­nage­ment und eine stär­ke­re Posi­tio­nie­rung als guter Arbeit­ge­ber auf dem Arbeits­markt anpacken. Gleich­zei­tig müs­sen wir dem bestehen­den Per­so­nal noch bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen schaffen.“

Vor­aus­sicht­lich zum 1. Janu­ar 2023 wird es noch eine wei­te­re Ände­rung bei den Zustän­dig­kei­ten geben. Unter Vor­be­halt des Abschlus­ses der erfor­der­li­chen Miet­ver­trä­ge wird die allei­ni­ge Trä­ger­schaft für die Stadt­bü­che­rei durch die Stadt Bam­berg über­nom­men und als eige­nes Amt 47 dem Refe­rat 4 zugeordnet.

Über­blick über die Zustän­dig­kei­ten ab 1.11.2022 in der Stadtverwaltung

Refe­rat 1 (Refe­rat für öffent­li­che Sicher­heit, Recht und Ord­nung): Chri­sti­an Hinterstein

Rechts­ab­tei­lung (Stab­stel­len­be­reich)

Zen­tra­le Beschaf­fungs- und Ver­ga­be­stel­le (Stab­stel­len­be­reich)

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Standesamt

Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Refe­rat 2 (Finanz­re­fe­rat- wie bis­her): Bert­ram Felix

Kämmereiamt

Immobilienmanagement

Forstamt

Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (kauf­män­ni­sche Werksleitung)

Refe­rat 3 (Refe­rat für Wirt­schaft und Digi­ta­li­sie­rung – wie bis­her): Dr. Ste­fan Goller

Betei­li­gungs­con­trol­ling (Stab­stel­len­be­reich)

Pro­gramm Smart City (Stab­stel­len­be­reich)

Amt für zen­tra­le Dienste

Amt für Infor­ma­ti­ons­tech­nik und Digitalisierung

Amt für Wirtschaft

Refe­rat 4 (Refe­rat für Kul­tur, Welt­erbe und Tou­ris­mus): Ulri­ke Siebenhaar

Zen­trum Welt­erbe Bamberg

Tou­ris­mus und Kon­gress Service

Musikschule

Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt

Muse­en der Stadt Bamberg

Kulturamt

Stadtarchiv

ETA-Hoffmann-Theater

ab 1.1.2023: Stadtbücherei

Refe­rat 5 (Refe­rat für Kli­ma, Per­so­nal und Sozia­les): Jonas Glüsenkamp

Bereich für Sozia­les mit dem

Amt für sozia­le Angelegenheiten

Stadtjugendamt

Amt für Inklusion

Per­so­nal- und Organisationsamt

Kli­ma- und Umweltamt

Refe­rat 6 (Bau­re­fe­rat): Tho­mas Beese

Amt für stra­te­gi­sche Ent­wick­lung und Konversion

Stadt­pla­nungs­amt mit dem Sach­ge­biet Verkehrsplanung

Bauordnungsamt

Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (tech­ni­sche Werksleitung)

Refe­rat 7 (Refe­rat für Bil­dung, Schu­len und Sport – wie bis­her): Dr. Mat­thi­as Pfeufer

Bil­dungs­bü­ro (Stab­stel­len­be­reich)

Eichendorff-Gymnasium

Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule

Graf-Stauffenberg-Realschule

Amt für Bil­dung, Schu­len und Sport