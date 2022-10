8. Sit­zung der Gemein­schafts­ver­samm­lung der Verwaltungsgemeinschaft

Am Mon­tag, 7. Novem­ber 2022 fin­det um 17:00 Uhr im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Eber­mann­stadt, Franz-Dörr­zapf-Str. 10 eine öffent­li­che Sit­zung der Gemein­schafts­ver­samm­lung der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft statt. Hier­zu ergeht an die Bevöl­ke­rung herz­li­che Einladung.

Tages­ord­nung:

1. Tages­ord­nung und Geneh­mi­gung der Sitzungsniederschrift

1.1 Tagesordnung

1.2 Geneh­mi­gung der Sit­zungs­nie­der­schrift vom 20.06.2022

2. Jah­res­rech­nung 2021 Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Ebermannstadt

2.1 Ört­li­che Prü­fung der Jah­res­rech­nung 2021 der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Eber­mann­stadt – Fest­stel­lung der Jah­res­rech­nung gem. Art. 102 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 26 KommZG und Art. 10 VGemO

2.2 Ört­li­che Prü­fung der Jah­res­rech­nung 2021 der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Eber­mann­stadt – Ent­la­stung gem. Art. 102 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 26 KommZG und Art. 10 VGemO

3. Haus­halts­sat­zung 2023 der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Eber­mann­stadt – Bera­tung und Beschlussfassung

4. Bestel­lung zum Standesbeamten

5. Zweck­ver­band Infor­ma­ti­ons­tech­nik Fran­ken – Voll­macht für Ver­tre­tung in der Verbandsversammlung

6. Anfragen

gez. VG Ebermannstadt