Eng­li­sche Woche und Pre­miè­re für die neue Flut­licht­an­la­ge der SpVgg Bay­reuth am 16. Spiel­tag in der 3. Liga. Nach dem spek­ta­ku­lä­ren Heim­sieg gegen 1860 Mün­chen kommt nun der näch­ste gro­ße Geg­ner ins Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on. Anpfiff gegen den zur Zeit aktu­el­len Tabel­len­füh­rer SV Elvers­berg ist am Diens­tag den 8.11. um 19:00 Uhr.

Dirk E. Ellmer