Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Dieb­stahl beobachtet

Dörf­les-Esbach. Am Frei­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich in einem Ver­brau­cher­markt in der Cobur­ger Stra­ße in Dörf­les-Esbach ein Laden­dieb­stahl. Ein 47-jäh­ri­ger Syrer nahm zunächst einen Kopf­hö­rer aus der Ver­packung, anschlie­ßend leg­te er den lee­ren Kar­ton zurück ins Regal. Die Ware steck­te er in sei­ne Hosen­ta­sche und woll­te so den Kas­sen­be­reich pas­sie­ren. Den Tat­her­gang hat­te der auf­merk­sa­me Kauf­haus­de­tek­tiv beob­ach­tet. Der Täter muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Trak­t­or­ge­spann umgekippt

Mee­der. Am 29.10.2022, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 32-jäh­ri­ger Land­wirt mit sei­nem Trak­t­or­ge­spann die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Sulz­dorf nach Mee­der. Aus Unacht­sam­keit kam er mit den Rei­fen auf den unbe­fe­stig­ten Grün­strei­fen. Das Gespann sack­te im Erd­reich ab und kipp­te schließ­lich kom­plett um. An der Zug­ma­schi­ne wur­de das Füh­rer­haus erheb­lich beschä­digt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 5000,- Euro. Zum Glück wur­de der Fah­rer nur leicht ver­letzt. Er erlitt ledig­lich Schürf­wun­den am Rücken.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

E‑Bike gestoh­len

Kro­nach. In der Nacht vom 28.10.2022 auf den 29.10.2022 wur­de ein E‑Bike der Mar­ke Cube im Wert von ca. 1300,- Euro aus dem Kel­ler einer Tief­ga­ra­ge in der Joseph-Haydn-Stra­ße in Kro­nach ent­wen­det. Der Eigen­tü­mer hat­te das Rad mit­tels eines Fahr­rad­schlos­ses an einem Metall­ge­län­der gesi­chert. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tel. 09261/5030 entgegen.

Fahr­rä­der und Ket­ten­sä­ge entwendet

Schnecken­lo­he. In der Zeit vom 27.10.2022 auf den 28.10.2022 ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter im Schnecken­lo­her Gemein­de­teil Neu­brand ein E‑Bike im Wert von ca. 1500,- Euro aus einem Car­port, sowie aus der Scheu­ne eines wei­te­ren Anwe­sens ein Moun­tain­bike der Mar­ke Can­non­da­le und eine Akku-Ket­ten­sä­ge der Mar­ke Stihl im Wert von zusam­men ca. 600,- Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Dieb­stäh­len geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tel. 09261/5030 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­zei­chen gestohlen

Kro­nach. Am 30.10.2022 gegen 02:50 Uhr wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter am Mari­en­platz in Kro­nach ein Ver­kehrs­zei­chen ent­wen­det. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Kre­dit­kar­ten­da­ten missbraucht

Kro­nach. Eine 63-jäh­ri­ge Kro­nache­rin erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach, da ein bis­lang unbe­kann­ter Täter mit ihren Kre­dit­kar­ten­da­ten einen Ein­kauf in einem Online-Shop getä­tigt hat­te. Der Dame ent­stand hier­durch ein finan­zi­el­ler Scha­den in Höhe von 29,99 Euro.

Ver­such­ter Trickbetrug

Wei­ßen­brunn. Am 26.10.2022 erhielt eine 87-jäh­ri­ge Dame einen Tele­fon­an­ruf ihrer ver­meint­li­chen Toch­ter, die ihr gegen­über angab, in einen Unfall ver­wickelt gewe­sen zu sein. Da die Geschä­dig­te bereits vor einer Woche einen ähn­li­chen Anruf erhal­ten hat­te, wit­ter­te sie den Betrug und been­de­te das Gespräch, bevor es zu irgend­wel­chen Geld­for­de­run­gen kam.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Orts­schild beschädigt

Kulm­bach, Fran­ken­berg. Unbe­kann­te Täter beschä­dig­ten das „Will­kom­mens-Schild“ am Orts­ein­gang zu Fran­ken­berg. Das Schild steht nicht weit von dem belieb­ten Wan­der­park­platz nahe dem Mainzusammenfluss.

In bis­lang nicht näher bekann­tem Zeit­raum wur­de von die­sem Schild die Blech­be­da­chung und Zier­rat mut­wil­lig abge­ris­sen und verbogen.

Der Scha­den fiel einem auf­merk­sa­men Spa­zier­gän­ger auf, wel­cher dar­auf­hin die Poli­zei ver­stän­dig­te. Bis­lang ist nichts über die Täter bekannt.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Kulmbach.