Hin­ter den EBSer Lieb­lings­we­gen ver­stecken sich die Lieb­lings­plät­ze Eber­mann­städ­ter Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer sowie von loka­len Ver­ei­nen. Jeder Lieb­lings­platz ist hier­bei mit einem Wald­so­fa – einer Art gro­ßen Wel­len­bank – bestückt. An den Wald­so­fas wird die indi­vi­du­el­le Geschich­te des jewei­li­gen Bank­pa­ten, wel­cher das Pro­jekt finan­zi­ell unter­stützt, zu sei­nem Lieb­lings­platz erzählt. Dies ist über einen QR-Code mög­lich, mit wel­chem die Wald­so­fas aus­ge­stat­tet sind.

Im Rah­men des Pro­jek­tes wur­den im Jahr 2021 zunächst 14 Wald­so­fas im Stadt­ge­biet Eber­mann­stadt auf­ge­stellt. Die Initia­to­rin des Pro­jekts ist die Stadt­rä­tin Andrea Hutz­ler. Als Gemein­schafts­pro­jekt mit dem Zen­t­ren­ma­nage­ment Eber­mann­stadt wur­den durch die Zusam­men­ar­beit Sitz­mög­lich­kei­ten geschaf­fen, die spe­zi­ell der Nah­erho­lung und der Ent­span­nung dienen.

Die Wald­so­fas aus dem Jahr 2021 erhiel­ten von der Bevöl­ke­rung gro­ßen Zuspruch und wur­den gut ange­nom­men. Das Pro­jekt sowie die Mög­lich­keit einer Bank­pa­ten­schaft stieß bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern auf offe­ne Ohren, sodass sich mehr Bank­pa­ten zur Ver­fü­gung stell­ten als es Wald­so­fas auf­ge­stellt wer­den konnten.

Aus die­sem Grund wur­de das Pro­jekt 2022 erwei­tert und im Zuge des­sen zehn wei­te­re Wald­so­fas außer­halb vom Innen­stadt­ge­biet auf­ge­stellt. Sie fin­den die­se an Wan­der- und Rad­we­gen sowie prä­gnan­ten Aus­sichts­punk­ten rund um Eber­mann­stadt. Mit dabei sind unter ande­rem Stand­or­te am Schlüs­sel­stein, an der Wal­ler­war­te sowie die Orts­tei­le Wohl­muts­hüll und Gasseldorf.

Finan­ziert wur­de das Pro­jekt 2022 neben Mit­teln der Stadt Eber­mann­stadt und den neu­en Bank­pa­ten durch das Regio­nal­bud­get der ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.eber​mann​stadt​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​-​t​o​u​r​i​s​m​u​s​/​u​n​s​e​r​e​-​w​a​l​d​s​o​f​as/.