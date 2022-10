In der 44. Kalen­der­wo­che 2022 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen den 21-jäh­ri­gen M. wegen ver­such­ten Mor­des und gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung am 31.10.2022, 09:00 Uhr vor der 2. Straf­kam­mer als Schwur­ge­richt (Az. 26 Ks 1107 Js 4535/22).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, am 12.03.2022, kurz nach Mit­ter­nacht, mit sei­nem Pkw in Bam­berg von der Ket­ten­brück­stra­ße in Rich­tung Pro­me­na­de­stra­ße gefah­ren zu sein. Auf Höhe der Kle­ber­stra­ße soll es zum Auf­ein­an­der­tref­fen mit einer Fuß­gän­ger­grup­pe gekom­men sein, mit wel­cher der Ange­klag­te zunächst eine ver­ba­le Strei­tig­keit aus dem Auto her­aus geführt haben soll​.In der Fol­ge soll der Ange­klag­te sein Fahr­zeug ver­las­sen und hier­bei ein Ein­hand­mes­ser in der Hand mit­ge­führt haben, mit wel­chem er im Rah­men einer anschlie­ßen­den Ran­ge­lei unver­mit­telt drei­mal wuch­tig auf eine Per­son aus der Fuß­gän­ger­grup­pe im Bereich des Rückens ein­ge­sto­chen haben soll und dabei des­sen Tod zumin­dest bil­li­gend in Kauf genom­men haben.

Nur durch das Ein­grei­fen von zwei wei­te­ren Per­so­nen soll der Ange­klag­te von wei­te­ren Sti­chen abge­hal­ten wor­den sein. Im Anschluss soll der Ange­klag­te in sein Fahr­zeug ein­ge­stie­gen und geflüch­tet sein.

Der Geschä­dig­te soll bei dem Angriff drei Tho­rax­ver­let­zun­gen mit Milz­ver­let­zung und einen Häma­totho­rax erlit­ten haben und bis 30.03.2022 im Kli­ni­kum ver­blie­ben sein.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne:

02.11.2022, 09:00 Uhr

03.11.2022, 11:00 Uhr

11.11.2022, 09:00 Uhr

Bezüg­lich son­sti­ger Fort­set­zungs­ter­mi­ne von bereits frü­her begon­ne­nen erst­in­stanz­li­chen Straf­ver­fah­ren vor dem Land­ge­richt Bam­berg wird auf die frü­he­ren Mit­tei­lun­gen verwiesen.