Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pedel­ec mit „Gas­griff“ erwischt

Am 28.10. konn­te in der Roda­cher Stra­ße in Coburg ein Pedel­ec fest­ge­stellt wer­den, wel­ches aller Vor­aus­sicht nach auch ohne Tret­un­ter­stüt­zung über einen Elek­tro­an­trieb ver­füg­te. Aus die­sem Grund ent­schied sich die ein­ge­setz­te Strei­fe der Poli­zei Coburg zu einer Ver­kehrs­kon­trol­le, wel­che schließ­lich in der Cal­len­ber­ger Stra­ße durch­ge­führt wur­de. Hier­bei bestä­tig­te sich der oben beschrie­be­ne Anfangs­ver­dacht. Am Len­ker des Fahr­zeu­ges war tat­säch­lich ein Gas­he­bel ange­bracht, mit wel­chem das Fahr­zeug auch ohne Tret­be­we­gung beschleu­nigt wer­den konn­te. Das Fahr­zeug unter­lag somit dem Zulas­sungs­recht und hät­te ein ent­spre­chen­des Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen benö­tigt. Die­ses war am Fahr­zeug jedoch nicht ange­bracht. Den Ver­kehrs­teil­neh­mer erwar­tet somit eine Anzei­ge nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz; wei­te­re recht­li­che Ver­stö­ße wer­den geprüft.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

E‑Zigarette gestoh­len

Kro­nach. Vom Per­so­nal eines Ver­brau­cher­mark­tes im Ham­mer­mühl­weg wur­de am Frei­tag­nach­mit­tag ein 14jähriger dabei beob­ach­tet, wie er eine E‑Zigarette im Wert von sie­ben Euro steh­len woll­te. Der jun­ge Dieb wur­de nach der Anzei­gen­auf­nah­me sei­nen Eltern übergeben.

Kel­ler­ab­teil aufgebrochen

Kro­nach. Zwi­schen Don­ners­tag­abend und Frei­tag­früh ver­schaff­te sich ein unbe­kann­ter Täter gewalt­sam Zugang zu einem Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Flü­gel­bahn­hof. Aus dem Kel­ler­ab­teil wur­de dann ein Akku­schrau­ber im Wert von rund 50 Euro entwendet.

Hals­wir­bel­säu­le gestaucht

Kro­nach. Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr ein 76jähriger Hyun­dai­fah­rer die KC 25 von Gun­dels­dorf in Rich­tung Frie­sen und woll­te dann nach links in die Glos­ber­ger Stra­ße abbie­gen. Hier­zu brem­ste er sein Fahr­zeug ab, was eine 63jährige Golf­fah­re­rin zu spät erkann­te und auf­fuhr. Durch den Auf­prall ver­letz­te sich die 70jährige Bei­fah­re­rin im Hyun­dai leicht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamtsach­scha­den in Höhe von 2000 Euro.

Hoch­wer­ti­ges Fahr­rad gestohlen

Kro­nach. Am Frei­tag­nach­mit­tag stell­te ein 32jähriger gegen 13:30 Uhr sein E‑Bike der Mar­ke Bulls, Far­be schwarz-oran­ge, im Unter­stand eines Bau­mark­tes im Keh­läcker ab und ver­schloss es mit einer Eisen­ket­te. Als er um 15.00 Uhr sein Rad wie­der benut­zen woll­te, stell­te er fest, dass es zwi­schen­zeit­lich gestoh­len wur­de. Das E‑Bike hat einen Wert von rund 3000 Euro. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.

Alt­klei­der­con­tai­ner brennt

Küps. Auf­merk­sa­me Zeu­gen mel­de­ten am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag eine star­ke Rauch­ent­wick­lung aus einem Alt­klei­der­con­tai­ner in der Alten Post­stra­ße. Der Brand konn­te von der alar­mier­ten Feu­er­wehr schnell gelöscht wer­den. Aller­dings muss­te die­ser zuvor auf­ge­bro­chen wer­den, um den Brand­herd gezielt zu bekämp­fen. Kurz vor dem Brand sol­len sich meh­re­re Kin­der in auf­fäl­li­ger Wei­se im Bereich des Con­tai­ners auf­ge­hal­ten haben. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 1500 Euro. Hin­wei­se auf den oder die Ver­ur­sa­cher bit­te an die PI Kronach.

Tret­rol­ler gestohlen

Kro­nach. Von der Ter­ras­se eines Anwe­sens in der Pfähl­an­ger­stra­ße wur­de zwi­schen Don­ners­tag­abend und Frei­tag­nach­mit­tag ein Tret­rol­ler im Wert von 100 Euro ent­wen­det. Hin­wei­se an die PI Kronach.

Betäu­bungs­mit­tel mitgeführt

Kro­nach. Sein Heil in der Flucht sucht am spä­ten Frei­tag­abend ein 39jähriger, der mit sei­nem E‑Bike in der Roda­cher Stra­ße unter­wegs war und von einer Strei­fe kon­trol­liert wer­den soll­te. Aller­dings wur­de der Mann in der Ham­mer­müh­le gestoppt. Der Grund der Flucht konn­te schnell her­aus­ge­fun­den wer­den. Er führ­te in sei­nem Ruck­sack eine gerin­ge Men­ge Chry­s­tal mit und muss nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Trun­ken­heits­fahrt

Wal­len­fels. Bei der Kon­trol­le eines Opels der auf der B 173 unter­wegs war, stell­ten die Beam­ten am frü­hen Sams­tag­mor­gen bei dem 53jährigen Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest. Den Anga­ben des Fah­rers nur ein Bier zum Abend­essen getrun­ken zu haben, schenk­ten sie jedoch kei­nen Glau­ben. Ein Test am Alko­ma­ten bestä­tig­te den Ver­dacht. Das Ergeb­nis lau­te­te auf 1,16 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me und die sofor­ti­ge Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes waren die Fol­ge der Trunkenheitsfahrt.