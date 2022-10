An der A9 zwi­schen den Anschluss­stel­len Markt­sch­or­gast und Bad Berneck/​Himmelkron in Fahrt­rich­tung Nürn­berg wur­den die­ses Jahr umfas­sen­de Arbei­ten an den Fugen der Fahr­bahn durch­ge­führt. Zur end­gül­ti­gen Fer­tig­stel­lung die­ser Fugen­ar­bei­ten muss die Anschluss­stel­le Bad Berneck/​Himmelkron in Fahrt­rich­tung Nürn­berg vom 01.11.2022, 18 Uhr bis 02.11.2022, 5 Uhr gesperrt werden.

Im Zeit­raum der Sper­rung wer­den die Fugen im Ein- und Aus­fahrts­be­reich der Anschluss­stel­le Bad Berneck/​Himmelkron in Fahrt­rich­tung Nürn­berg erneuert.

Da die Arbei­ten stark wit­te­rungs­ab­hän­gig sind, steht als Aus­weich­ter­min die Nacht vom 02.11.2022 auf den 03.11.2022 zur Verfügung.

Die Sper­rung betrifft nur die Fahrt­rich­tung Nürn­berg, ein Ein- und Aus­fah­ren in Fahrt­rich­tung Ber­lin ist jeder­zeit möglich.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf die benach­bar­ten Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen und die Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beachten.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.