Die Stadt Bay­reuth plant einen neu­en Park­our­park in der Wil­hel­mi­nen­aue zu errich­ten. Gemein­sam mit der Fir­ma Trace­Space aus Ber­lin lädt die Stadt des­halb zu einem Work­shop am Mitt­woch, 26. Okto­ber 2022, um 17 Uhr, in die Scho­ko­fa­brik, Gauß­stra­ße 6, ein. Ange­spro­chen sind alle jun­gen Men­schen, die sich für Park­ou­ring inter­es­sie­ren und an der Neu­ge­stal­tung eines Park­our­parks in der Wil­hel­mi­nen­aue mit­wir­ken wollen.

Feder­füh­rend ist das Stadt­gar­ten­amt gemein­sam mit dem Amt für Kin­der, Jugend, Fami­lie und Inte­gra­ti­on. Der Work­shop dau­ert bis etwa 18.30 Uhr. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.