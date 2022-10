Grü­nes Bam­berg lädt alle Inter­es­sier­ten zu einem Aus­tausch zum The­ma Ener­gie­wen­de mit der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Lisa Badum ein. Die öffent­li­che Ver­an­stal­tung fin­det am 27.10.2022 um 19:00 Uhr in der Luit­pold­stra­ße 53 in Bam­berg statt. Der Ein­tritt ist frei.

Die grü­ne Obfrau im Aus­schuss für Kli­ma­schutz und Ener­gie im Bun­des­tag wird das Beschleu­ni­gungs­pa­ket der Ampel-Koali­ti­on für die erneu­er­ba­ren Ener­gien vor­stel­len. In der anschlie­ßen­den Dis­kus­si­on soll es dar­um gehen, wie wei­te­re Hür­den abge­baut wer­den kön­nen und wie die Regi­on Bam­berg von der Ener­gie­wen­de pro­fi­tie­ren kann.