Stra­ßen­sper­run­gen im Stadtgebiet

In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Autofahrer/​innen auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Huge­not­ten­stra­ße: Die Huge­not­ten­stra­ße wird im Bereich des Neu­bau­ge­biets am Mitt­woch, 2. Novem­ber 2022, wegen Kran­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Eine Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert. Richard-Wag­ner-Stra­ße: Die Richard-Wag­ner-Stra­ße wird am Don­ners­tag, 3. Novem­ber 2022, im Bereich zwi­schen Roman­stra­ße und Rath­stra­ße wegen Kran­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. In die­sem Zusam­men­hang wird auch die Wahn­fried­stra­ße teil­wei­se voll­stän­dig gesperrt. Eine Umlei­tung ist ausgeschildert.

Tun­nel­stra­ße: Die Tun­nel­stra­ße wird im Bereich der Eisen­bahn­brücke wegen Inspek­ti­ons­ar­bei­ten von Don­ners­tag, 3. Novem­ber 2022, 21 Uhr, bis Frei­tag, 4. Novem­ber, 6 Uhr, voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist bis zur Sper­rung mög­lich. Umlei­tun­gen sind ausgeschildert.

Eine Über­sicht aktu­el­ler Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es auch online unter https://​bau​stel​len​.bay​reuth​.de.