Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Im Streit zum Mes­ser gegriffen

Ein Streit zwi­schen einer 36-jäh­ri­gen Frau und einem 46-jäh­ri­gen Mann ende­tet am frü­hen Don­ners­tag­abend damit, dass die Frau zu einem Küchen­mes­ser griff und damit ihr Gegen­über an der Hand verletzte.

Der 46-Jäh­ri­ge war zu Besuch in der Woh­nung der Frau. Bei­de hat­ten bereits erheb­lich Alko­hol kon­su­miert. Gegen 18:30 Uhr gerie­ten die Bei­den mit­ein­an­der in Streit. In des­sen Ver­lauf die 46-jäh­ri­ge ein Küchen­mes­ser ergriff und damit ihren Kon­tra­hen­ten attackier­te. Durch den Angriff erlitt der 46-Jäh­ri­ge eine stark blu­ten­den Ver­let­zung an sei­ner Hand.

Bei Ein­tref­fen der Poli­zei waren die bei­den Streit­häh­ne noch der­art in Rage, dass die Beam­ten Schwie­rig­kei­ten hat­ten die Situa­ti­on zu beru­hi­gen. Um eine wei­te­re Eska­la­ti­on zu ver­hin­dern, muss­ten die Poli­zei­be­am­ten die bei­den fesseln.

Der her­bei­ge­ru­fe­ne Not­arzt ver­sorg­te die Ver­let­zung des Geschä­dig­ten, der im Anschluss zu ambu­lan­ten Behand­lung in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert wurde.

Ein Atem­al­ko­hol­test bei der Angrei­fe­rin erbrach­te einen Wert von 2,32 Promille.

Die 36-jäh­ri­ge Frau muss sich nun wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung verantworten.

Mit unfall­be­schä­dig­tem Auto durch die Stadt gefahren

Am frü­hen Frei­tag­mor­gen bemerk­te eine Poli­zei­strei­fe in der Mün­che­ner Stra­ße ein Auto, das mit einem geplatz­ten Rei­fen und etli­chen Blech­schä­den unter­wegs war.

Gegen 3 Uhr fiel den Beam­ten das beschä­dig­te Auto in der Mün­che­ner Stra­ße auf. Als der Fah­rer mit sei­nem Ford an einer roten Ampel ste­hen­ge­blie­ben war, woll­ten die Beam­ten eine Ver­kehrs­kon­trol­le durch­füh­ren. Unge­ach­tet des­sen fuhr der 59-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer zunächst wei­ter. Nach­dem die Beam­ten die Son­der­si­gna­le des Strei­fen­wa­gens ein­ge­schal­te­te hat­ten, hielt der Mann nach eini­gen hun­dert Meter schließ­lich sein Fahr­zeug an.

Bereits beim Aus­stei­gen aus sei­nem Fahr­zeug bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten bei dem 59-Jäh­ri­gen einen stark schwan­ken­den Gang. Ein Alko­hol- bzw.

Dro­gen­test ver­lief jedoch nega­tiv. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te der Ford-Fah­rer vor Fahrt­an­tritt star­ke Beru­hi­gungs­mit­tel ein­ge­nom­men. Des­halb ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me an.

Nach ersten Ermitt­lun­gen muss der 59-Jäh­ri­ge auf sei­ner Fahrt in ein Unfall­ge­sche­hen ver­wickelt gewe­sen sein, was zu den Schä­den an sei­nem Fahr­zeug führte.

Den Füh­rer­schein des Man­nes stell­ten die Beam­ten sicher.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Gepark­ten Pkw angefahren

Spar­dorf – Am 27.10.2022, zwi­schen 06:00 Uhr und 15:15 Uhr, wur­de ein gepark­ter schwar­zer BMW auf dem Park­platz bei der alten Zie­ge­lei ange­fah­ren. Der Pkw war auf dem Park­platz zwi­schen dem REWE-Super­markt und der Dro­ge­rie Mül­ler geparkt. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher oder dem Fahr­zeug machen kön­nen, mel­den sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land; Tel.: 09131/760–514.

Gara­ge gesprüht

Bai­ers­dorf – In der Nacht vom 26.10.2022 auf den 27.10.2022 wur­de in der Her­bert­Schnei­der-Stra­ße eine Gara­gen­wand mit einem roten Graf­fi­ti besprüht. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se machen kön­nen, mel­den sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Land; Tel.: 09131/760–514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Hem­ho­fen – Fahr­zeu­ge verkratzt

In der Zeit von Sonn­tag bis Don­ners­tag wur­den in der Bai­ers­dor­fer Stra­ße, bzw. der Ring­stra­ße in Hem­ho­fen gleich meh­re­re Fahr­zeu­ge ver­kratzt. Dabei han­del­te es sich um einen Klein­trans­por­ter der Mar­ke Daim­ler, sowie um Pkw‘s der Mar­ken Ford und Chrys­ler. Der bis­lang unbe­kann­te Täter ver­kratz­te dabei jeweils die Bei­fah­rer­sei­ten der Fahr­zeu­ge und ver­ur­sach­te dadurch einen Sach­scha­den von min­de­stens 5000.- Euro. Daher ermit­telt nun die Poli­zei Höchstadt wegen den Sach­be­schä­di­gun­gen und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der 09193/63940.