Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines unver­sperr­ten E‑Bikes

BAM­BERG. Am Mitt­woch, zwi­schen 07.10 Uhr und 17.35 Uhr, wur­de aus dem Trep­pen­haus eines Uni­ver­si­täts­ge­bäu­des in der Feld­kir­chen­stra­ße ein dort unver­sperrt abge­stell­tes schwar­zes Pedel­ec der Mar­ke Serious im Zeit­wert von 1500 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl eines Geldbeutels

BAM­BERG. Am Diens­tag, zwi­schen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr, wur­de aus einem Kauf­haus in der Pödel­dor­fer Stra­ße eine Hand­ta­sche gestoh­len. Die­se leg­te die Geschä­dig­te wäh­rend der Arbeits­zeit offen sicht­bar gegen­über der Kas­se hin, was ein Unbe­kann­ter aus­nutz­te und die­se ent­wen­de­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf knapp 300 Euro beziffert.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Aus einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt woll­te am Don­ners­tag­mit­tag ein 22-jäh­ri­ger Mann Bril­len­putz­tü­cher steh­len. Der Lang­fin­ger rech­ne­te nicht mit der Auf­merk­sam­keit des Laden­de­tek­tivs und wur­de der Poli­zei überstellt.

Dieb­stahl eines E‑Scooters

BAM­BERG. In der Luit­pold­stra­ße, vor einem dor­ti­gen Tep­pich­ge­schäft, wur­de am Don­ners­tag, zwi­schen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr, ein dort ver­sperrt abge­stell­ter schwar­zer E‑Scooter gestoh­len. Der Wert wird auf etwa 400 Euro beziffert.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. An der Gal­gen­fuhr stürz­te am Don­ners­tag­mit­tag, kurz nach 14.00 Uhr, ein Rent­ner aus unge­klär­ter Ursa­che von sei­nem E‑Bike. Der Mann war danach kur­ze Zeit bewusst­los und muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, gegen 10.00 Uhr, ereig­ne­te sich in der Lich­ten­hai­de­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, weil eine Opel-Fah­re­rin vom Schlacht­hof nach links abbie­gen woll­te und einen 85-jäh­ri­gen Rol­ler­fah­rer über­sah. Die­ser stürz­te auf die Fahr­bahn und ver­letz­te sich leicht. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 250 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf dem Park­platz des Land­rats­am­tes in der Lud­wig­stra­ße wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag die rech­te Fahr­zeug­sei­te eines dort abge­stell­ten oran­ge­far­be­nen Cad­dy ange­fah­ren. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 3000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch, 18.30 Uhr und Don­ners­tag, 14.00 Uhr, wur­de auf einem Park­platz in der Hei­lig­grab­stra­ße die Fahr­zeug­front eines dort gepark­ten sil­ber­far­be­nen Mer­ce­des ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te, obwohl er Sach­scha­den von etwa 1500 Euro ange­rich­tet hatte.

21-Jäh­ri­ger hat­te Haschisch einstecken

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, gegen 15.15 Uhr, tauch­te bei einem 21-Jäh­ri­gen wäh­rend einer Durch­su­chung ein Brocken Haschisch auf, der beschlag­nahmt wur­de. Der Mann muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

30-Jäh­ri­ger mit Mari­hua­na erwischt

BAM­BERG. Wäh­rend der Kon­trol­le eines 30-jäh­ri­gen Man­nes am Don­ners­tag­abend am Bam­ber­ger Bahn­hof tauch­te bei die­sem in der Unter­wä­sche ver­steckt Mari­hua­na auf. Das Rausch­gift wur­de von der Poli­zei sicher­ge­stellt. Dem 30-Jäh­ri­gen erwar­tet eine Strafanzeige.

E‑S­coo­ter-Fah­rer hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. Am Frei­tag­früh, kurz vor 02.00 Uhr, wur­de in der Sie­chen­stra­ße ein 24-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Poli­zei­be­am­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Bei einem Test brach­te es der Fah­rer auf 0,68 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me unum­gäng­lich war.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

An Stop-Schild aufgefahren

Bam­berg. Am Stop-Schild im Zufahrts­be­reich zur Bau­stel­le auf der A 73, an der AS Bam­berg-Ost, war am Don­ners­tag­nach­mit­tag die 52jährige Fah­re­rin eines Opel unauf­merk­sam und fuhr dem vor ihm abbrem­sen­den VW ins Heck. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 6000 Euro.

Um eige­ne Ach­se gedreht

Hall­stadt. Durch abrupt vor ihm abbrem­sen­de Fahr­zeu­ge wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag der 18jährige Fah­rer eines Renault auf der A 70, Rich­tung Schwein­furt, zu einer Voll­brem­sung gezwun­gen. Dabei ver­riss er sein Lenk­rad, kam ins Schleu­dern und dreh­te sich mit sei­nem PKW um die eige­ne Ach­se. An der Mit­tel­schutz­plan­ke kam er zum Ste­hen und ver­krat­ze sich dabei die Fahr­zeug­sei­te. Der Sach­scha­den bleibt mit rund 1000 Euro überschaubar.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfäl­le

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag über­sah ein 56-jäh­ri­ger Auto­fah­rer beim Abbie­gen in die Tank­stel­le in der Forch­hei­mer Stra­ße auf­grund der tief­ste­hen­den Son­ne einen Rad­fah­rer, der auf dem Rad­weg ent­ge­gen­kam. Der Rad­fah­rer konn­te nicht mehr brem­sen, fuhr gegen die Wagen­tür und stürz­te. Dabei ver­letz­te er sich schwer. Es ent­stand Gesamt­scha­den in Höhe von 2000 Euro.

Stöck­ach. Ein Unfall mit 15000 Euro Gesamt­scha­den ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­früh auf der Frohn­ho­fer Stra­ße in Rich­tung Affal­ter­bach. Ein 38-jäh­ri­ger Klein­trans­port­erfah­rer war gera­de dabei rück­wärts in eine Bau­stel­len­ein­fahrt zu fah­ren, als ein 19-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw fron­tal in das quer­ste­hen­de Fahr­zeug krach­te. Ver­letzt wur­de niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Herolds­bach, Lkrs. Forch­heim. Im Ver­lau­fe des Mitt­woch­vor­mit­ta­ges ent­wen­de­te ein männ­li­cher Täter am alten Bahn­hof in der Hau­se­ner Stra­ße ein dort ange­ket­te­tes, grü­nes Moun­tain­bike, der Mar­ke Cube. Anhand vor­lie­gen­der Kame­ra­auf­nah­men dürf­te es sich bei dem bis­lang unbe­kann­ten Dieb um einen Jugend­li­chen han­deln. Die­ser trug bei sei­ner Tat eine hell­blaue Jeans, wei­ße Turn­schu­he sowie eine graue Jacke mit dar­un­ter befind­li­chen roten Kapu­zen­pull­over. Wer kann Hin­wei­se zum Täter bzw. zum Ver­bleib des Fahr­ra­des machen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

E‑Scooter ohne Versicherungsschutz

MARKT­Z­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen fiel einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Zett­litz eine 18-Jäh­ri­ge mit ihrem E‑Scooter auf, an dem kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Die jun­ge Frau gab zu, das Elek­tro­kleinst­fahr­zeug nicht ver­si­chert zu haben. Sie erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.