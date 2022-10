Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig nun bereits von der Auto­bahn sichtbar

Wir alle ken­nen sie, fah­ren teil­wei­se täg­lich an ihnen vor­bei: Die brau­nen Schil­der ent­lang der Auto­bahn, soge­nann­te tou­ri­sti­sche Unter­rich­tungs­ta­feln, die auf beson­de­re Aus­flugs­zie­le in unmit­tel­ba­rer Umge­bung hin­wei­sen. Nun sind zwei wei­te­re hin­zu­ge­kom­men: In bei­de Rich­tun­gen der Auto­bahn A73 wird die Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig für Rei­sen­de sichtbar.

Zwei tou­ri­sti­schen Unter­rich­tungs­ta­feln der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig sind nun gut sicht­bar ent­lang der A73 zu sehen. Aus Suhl Rich­tung Süden fah­rend, weist das Schild Höhe Mog­gen­brunn auf Coburg.Rennsteig hin – und das vor der Kulis­se der Vestestadt Coburg. Von Süden kom­mend begrüßt das Schild die Gäste kurz vor der Abfahrt Ebers­dorf in der Region.

Die Suche nach einem Motiv war dabei alles ande­re als ein­fach, erläu­tert Geschäfts­füh­rer Dr. Jörg Stein­hardt. Einen umfang­rei­chen Regu­la­ri­en-Kata­log gab es bei der Wahl des Motivs zu beach­ten. Auch das Lay­out, wie etwa Grö­ße des Motivs oder Schrift­grö­ßen sind dar­in vor­ge­ge­ben. „Die größ­te Hür­de war es, ein Motiv zu fin­den“, so Dr. Stein­hardt: „In den Regu­la­ri­en ist fest­ge­legt, dass kei­ne Sehens­wür­dig­keit auf zwei Schil­dern zu sehen sein darf.“ Somit fie­len nahe­zu alle mar­kan­ten Sehens­wür­dig­kei­ten, für die die Regi­on bekannt ist, aus der Aus­wahl her­aus: „Die Veste Coburg, Schloss Rosen­au, die histo­ri­sche Alt­stadt von Seß­lach, das Deut­sche Spiel­zeug­mu­se­um, die Glas­blä­ser­stadt Lauscha oder die Ther­meNa­tur – sie alle haben bereits eine eige­ne Unter­rich­tungs­ta­fel“, erklärt Dr. Steinhardt.

Mit der Veste Held­burg, die auch das Deut­sche Bur­gen­mu­se­um beher­bergt, wur­de nun ein Motiv gewählt, wel­ches bis­lang noch nicht ent­lang der Auto­bahn sicht­bar war. Die Veste Held­burg reprä­sen­tiert die viel­fäl­ti­ge Schlös­ser- und Bur­gen­land­schaft, die das kul­tu­rel­le Herz­stück der Urlaubs­re­gi­on dar­stellt. Um auch den Bereich Natur-Aktiv sowie Erleb­nis­se auf der Unter­rich­tungs­ta­fel zur Gel­tung zu brin­gen, wur­de das Motiv durch ein Wald­stück und ein Paar Wan­der­schu­he ergänzt. In der gesam­ten Regi­on und gera­de im Land­kreis Son­ne­berg am Renn­steig, stel­len Wan­de­run­gen in der Natur einen wich­ti­gen Urlaubs­grund bei den Ziel­grup­pen dar. Die viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen und Erleb­nis­se, die das Ange­bot der Regi­on abrun­den, wer­den auf der Tafel durch einen Bal­lon sym­bo­li­siert, der über der Regi­on schwebt.

Beson­ders glück­lich ist man im Tou­ris­mus­ver­ein dar­über, dass die Nen­nung der voll­stän­di­gen Desti­na­ti­ons­be­zeich­nung und der bereits eigen­stän­dig star­ken Mar­ken­na­men, Coburg und Renn­steig, der Tou­ris­mus­re­gi­on zu noch mehr Bedeu­tung und Bekannt­heit verhelfen.

Dass die Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig jetzt auch für (Durch-)Reisende sicht­bar wird, begei­stert auch den Vor­stand des Tou­ris­mus­ver­eins, Land­rat Seba­sti­an Strau­bel, Coburgs 2. Bür­ger­mei­ster Hans-Her­bert Har­tan und Son­ne­bergs stell­ver­tre­ten­den Land­rat, Jür­gen Köp­per: „Mit der Errich­tung der tou­ri­sti­schen Unter­rich­tungs­ta­feln ist ein wei­te­rer Mei­len­stein erreicht“, sind sich die Vor­stän­de einig. „Die Auto­bahn­schil­der sind nur ein erster Schritt, die Tou­ris­mus­re­gi­on im Rah­men unse­rer Will­kom­mens­kul­tur sicht- und erleb­bar zu machen“, so der Vor­sit­zen­de des Vor­stan­des, Land­rat Seba­sti­an Straubel.

Über den Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V.

Der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V. (Grün­dung Juli 2015) ist eine län­der­über­grei­fen­de Koope­ra­ti­on, die sich aus Ver­eins­mit­glie­dern aus den Land­krei­sen Coburg (Bay­ern) und Son­ne­berg (Thü­rin­gen), der Stadt Coburg (Bay­ern) sowie Kom­mu­nen aus dem Land­kreis Hild­burg­hau­sen (Thü­rin­gen) zusam­men­setzt. Die Tou­ris­mus­re­gi­on schlägt somit eine Brücke zwi­schen Nord-Bay­ern und Süd-Thü­rin­gen. Gemein­sam soll der Tou­ris­mus durch eine enge Ver­zah­nung der ein­zel­nen Ange­bo­te aller Mit­glie­der geför­dert und aus­ge­baut werden.

Gele­gen zwi­schen Deutsch­lands belieb­tem Höhen­wan­der­weg, dem Renn­steig, und der ehe­ma­li­gen Resi­denz­stadt Coburg, bie­tet die Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig neben wun­der­schö­ner Natur vor allem auch kul­tu­rel­le High­lights. Die viel­fäl­ti­gen tou­ri­sti­schen Ange­bo­te erstrecken sich von Aktiv-Natur über Kul­tur und Geschich­te bis hin zu Gesund­heit und Well­ness. Zu den Beson­der­hei­ten der Regi­on zäh­len vor allem die jahr­hun­der­te­al­ten Tra­di­tio­nen im Spiel­zeug- und Glashandwerk.