Hilfs- und Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen beü­ben Großschadenslage

Knapp 240 Kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst, Tech­ni­schem Hilfs­werk und der Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt waren an einer Stabs­rah­men­übung am Sams­tag­vor­mit­tag, 22. Okto­ber 2022, beteiligt.

Beübt wur­de eine soge­nann­te Flä­chen­la­ge durch schwe­re Unwet­ter über dem gesam­ten Land­kreis, wo gut 400 Ein­sät­ze inner­halb kür­ze­ster Zeit auf­lie­fen. Füh­rungs­kräf­te der Kreis­brand­in­spek­ti­on instal­lier­ten einen sta­tio­nä­ren Führungsstab.

Motor­sä­gen und Tauch­pum­pen wur­den dabei nicht ein­ge­setzt. Viel­mehr ging es um den Ein­satz der zur Ver­fü­gung ste­hen­den Mit­tel inner­halb der Ein­satz­lei­tung und den Unter­stüt­zungs­grup­pen in Bezug auf die elek­tro­ni­sche, digi­ta­le Ver­ar­bei­tung ein­ge­hen­der Mel­dun­gen, der Kom­mu­ni­ka­ti­on und der Orga­ni­sa­ti­on in einem für sol­che Lagen nöti­gen Füh­rungs­stab. Im Feu­er­wehr­haus Bai­ers­dorf wur­de der Füh­rungs­stab mit den Ver­ant­wort­li­chen aller Hilfs- und Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen instal­liert. Dabei waren Fach­be­ra­ter und Füh­rungs­kräf­te des Tech­ni­schen Hilfs­werks, der Poli­zei und dem Ret­tungs­dienst (ASB und BRK), als auch der Was­ser­ret­tung, Berg­wacht und Ret­tungs­hun­de­staf­fel bei­sit­zend. Auch eine Ver­bin­dungs­per­son der Bun­des­wehr kam zur Unterstützung.

Bereits früh­zei­tig im Auf­wach­sen der Gefah­ren­la­ge wur­de Kreis­brand­in­spek­tor Ste­fan Brun­ner durch das Land­rats­amt als Ört­li­cher Ein­satz­lei­ter ein­ge­setzt. Die­ser ist im Kata­stro­phen­fall für die ein­heit­li­che und ope­ra­tiv-tak­ti­sche Füh­rung aller ein­ge­setz­ten Kräf­te von Feu­er­weh­ren, Hilfs- und Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen sowie der Poli­zei ver­ant­wort­lich. Rea­li­täts­ge­treu wur­den alle Ein­hei­ten nach und nach zur Übung alar­miert, um in die­sem Zuge auch die Abläu­fe zur Her­stel­lung der Ein­satz­be­reit­schaft einzubeziehen.

In stän­di­ger Abspra­che mit der im Land­rats­amt zusam­men­ge­tre­te­nen Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz als poli­tisch-admi­ni­stra­ti­ver Ebe­ne wur­den die Ein­satz­auf­trä­ge über die acht im Land­kreis ver­teil­ten, mobi­len Unter­stüt­zungs­grup­pen Feu­er­wehr-Ein­satz­lei­tung, an zwei beson­ders bri­san­te Stel­len und zusätz­lich instal­lier­ten Ein­satz­ab­schnitts­füh­run­gen, sowie an die Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts-Ein­satz­lei­tung ver­teilt. Die­se mobi­len Stel­len bestehen aus einem mit Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Orga­ni­sa­ti­ons­mit­teln aus­ge­stat­te­ten Ein­satz­leit- oder Mehr­zweck­fahr­zeug ein­zel­ner Feu­er­weh­ren in den Dienst­be­zir­ken. Aus­ge­bil­de­te Füh­rungs­as­si­sten­ten arbei­te­ten zusam­men mit dem ört­lich jeweils zustän­di­gen Kreis­brand­mei­ster der ein­zel­nen Unter­krei­se von ihrem Stand­ort aus, von wo die zuge­teil­ten Auf­trä­ge an die ein­zel­nen Feu­er­weh­ren zur fik­ti­ven Abar­bei­tung drau­ßen „auf dem Feld“ aus­ge­ge­ben wurden.

Eine online geführ­te elek­tro­ni­sche Lage­kar­te, in der alle von der ILS Nürn­berg über­mit­tel­ten Ein­sät­ze auto­ma­tisch ein­ge­pflegt und auch wei­te­re für alle Betei­lig­ten wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen abge­bil­det wur­den, sorg­te dafür, dass alle Orga­ni­sa­ti­ons­ebe­nen ohne Zeit­ver­satz auf dem glei­chen Infor­ma­ti­ons­stand waren. Auch Infor­ma­tio­nen, Arbeits­auf­trä­ge und Rück­mel­dun­gen wur­den online zeit­nah aus­ge­tauscht. Das dabei ein­ge­setz­te System bil­det 1:1 das Ver­fah­ren mit den klas­si­schen Papier­vor­drucken ab, so dass im Fal­le einer tech­ni­schen Stö­rung sofort mit die­sen wei­ter­ge­ar­bei­tet wer­den könnte.

In Buben­reuth nahm die Sand­sack­lo­gi­stik des Land­krei­ses, betrie­ben durch die Feu­er­wehr Buben­reuth und den THW-Orts­ver­band Bai­ers­dorf, ihre Arbeit auf und stell­te die Ver­sor­gung der Ein­satz­stel­len mit Sand­säcken sicher.

Zur mög­li­chen und geschätz­ten über­ört­li­chen Zusam­men­ar­beit kamen auch Ver­ant­wort­li­che der Kreis­brand­in­spek­tio­nen aus den Land­krei­sen Fürth und Bam­berg, die übungs­be­dingt auch zur Mit­wir­kung ein­be­zo­gen wur­den. „Wir kochen alle die glei­che Sup­pe“ und ler­nen ste­tig wei­ter, denn unser aller Ziel ist die Abwehr von Gefah­ren für Men­schen, Tie­re und Sach­wer­te und der Schutz für die Bevöl­ke­rung. Warn­hin­wei­se und Maß­nah­men zur Vor­sor­ge ste­hen eben­so im Mit­tel­punkt, wie die Bekämp­fung gegen­wär­ti­ger Scha­dens­er­eig­nis­se. Der Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ist gut gerü­stet, erkann­te Kreis­brand­mei­ster Josef Simon – Lei­ter der Unter­stüt­zungs­grup­pe Ört­li­che Ein­satz­lei­tung, der die Übung zusam­men mit Hol­ger Wer­ner vom Land­rats­amt per­fekt vor­be­rei­tet hat­te – und auch Kreis­brand­rat Mat­thi­as Roc­ca, der sich für die gute Zusam­men­ar­beit bedank­te. Nach der her­vor­ra­gen­den Ver­pfle­gung durch das Baye­ri­sche Rote Kreuz Erlan­gen-Höchstadt mit war­mem Essen, wur­de die Übung gegen 13:30 Uhr beendet.