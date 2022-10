Insek­ten­freund­lich mähen

Wie mähen wir in Zukunft? Mit die­ser Fra­ge haben sich die Mit­ar­bei­ter der Kreis­stra­ßen­mei­ste­rei sowie ver­schie­de­ner Bau­hö­fe aus der Regi­on kürz­lich beschäf­tigt und sich die insek­ten­freund­li­chen Mäh­ge­rä­te des Her­stel­lers Mulag vor­füh­ren lassen.

Bei der neue­sten Mäh­tech­nik geht es um fünf wesent­li­che Punk­te: Im Gras sit­zen­de Lebe­we­sen, wie Libel­len, Bie­nen oder Schmet­ter­lin­ge sol­len beim Mähen durch eine Auf­scheuch­vor­rich­tung auf­ge­scheucht und Blü­ten­sa­men abge­schüt­telt, statt ver­nich­tet wer­den. Um Boden­le­be­we­sen bes­ser zu schüt­zen, beträgt die Schnitt­hö­he statt bis­her vier bis acht Zen­ti­me­ter künf­tig 10 bis 15 Zen­ti­me­ter, die Abroll­wal­ze ist zudem so gestal­tet, dass die Boden­le­be­we­sen nicht erdrückt wer­den. Die Schneidele­men­te sind so an das Mäh­ge­rät ange­bracht, dass der Kon­takt zwi­schen Insek­ten und Schneid­werk­zeug mög­lichst gering ist. Das Ansaug­sy­stem zum Auf­sa­gen des Mäh­gu­tes ist so gestal­tet, dass deut­lich weni­ger Insek­ten und Blü­ten­sa­men auf­ge­saugt wer­den. Bis zu 70 Pro­zent der Insek­ten kön­nen durch die­se neue Mäh­tech­nik geret­tet wer­den, wie Unter­su­chun­gen ver­schie­de­ner Uni­ver­si­tä­ten gezeigt haben.