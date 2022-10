In einem Online-Semi­nar des KAB Bil­dungs­werks Bam­berg geht Prof. Dr. Claus-Chri­sti­an Car­bon, Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, am 09.11.2022 um 19:00 Uhr der Fra­ge nach, was uns Men­schen zusam­men­hält. „Zu wis­sen, was uns zusam­men­hält, ist enorm wich­tig, denn wir mer­ken es an vie­len Stel­len: Es hapert genau an die­sem Wir-Gefühl, dem sozia­len Zusam­men­halt, dem Gewis­sen gegen­über dem Ande­ren“, erläu­tert Carbon.

Der Vor­trag stellt psy­cho­lo­gi­sches Hin­ter­grund­wis­sen zum The­ma dar und ent­wickelt Ansatz­punk­te, wie man eine Gesell­schaft anders gestal­ten kann, um genau den sozia­len Zusam­men­halt zu verbessern.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Um Anmel­dung wird gebe­ten: www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen