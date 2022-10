Zusam­men­ge­hö­rig­keit zählt

Die rund 1000 Erst­se­me­ster-Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Hof im Win­ter­se­me­ster 2022/23 wur­den nun mit neu­en Hoch­schul-T-Shirts aus­ge­stat­tet. Die Gesell­schaft der Freun­de und För­de­rer der Hoch­schu­le Hof e.V. hat­te dies mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de in Höhe von 15.000,00 € ermög­licht. Die klas­si­sche Optik der T‑Shirts war aus einem Design­wett­be­werb her­vor­ge­gan­gen, bei dem alle Stu­die­ren­den Ent­wür­fe ein­rei­chen konnten.

Aus vier fina­len Ent­wür­fen wur­de durch Abstim­mung der Stu­die­ren­den ein Sie­ger­ent­wurf gewählt, des­sen Schöp­fe­rin The­re­sa Reiß aktu­ell am Stand­ort Münch­berg Tex­til­de­sign stu­diert. Das Ziel ist klar: „Die T‑Shirts sol­len ein Stück Iden­ti­fi­ka­ti­on mit der eige­nen Hoch­schu­le schaf­fen – es ist dabei egal, ob jemand den Bache­lor oder den Master macht, ob er aus der Regi­on kommt oder zu unse­ren inter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den zählt oder an wel­chem Stand­ort er stu­diert“, so Prof. Dr. Diet­mar Wolff, Vize­prä­si­dent Leh­re der Hoch­schu­le Hof.

Die För­der­ge­sell­schaft der Hoch­schu­le hat­te die Akti­on nach Bit­te von Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann ger­ne unter­stützt: „Nicht nur die Optik ist gelun­gen, son­dern auch die T‑Shirts selbst sind sport­lich und attrak­tiv geschnit­ten.“ „Die Stu­die­ren­den in Hof, Münch­berg, Selb und Kro­nach kön­nen zurecht stolz auf ihre Hoch­schu­le sein. Sie kön­nen dies nun auch zu unter­schied­lich­sten Gele­gen­hei­ten zum Aus­druck brin­gen. Uns als Vor­stand der För­der­ge­sell­schaft war vor allem auch wich­tig, dass es sich um Funk­ti­ons­s­hirts han­delt, die von den Stu­die­ren­den bei Sport­ver­an­stal­tun­gen getra­gen wer­den und die Bot­schaft aus­sen­den kön­nen „an die­ser Hoch­schu­le geht es sport­lich vor­an!“, so Dr. Doro­thee Strunz, Vor­sit­zen­de der Gesell­schaft der Freun­de und För­de­rer der Hoch­schu­le Hof e.V. Ins­ge­samt wur­den 1000 Sport­funk­ti­ons­s­hirts bestellt, je 500 für Frau­en und Män­ner in unter­schied­li­chen Grö­ßen. Die Aus­ga­be­ter­mi­ne wer­den den Stu­die­ren­den, über die für das Win­ter­se­me­ster 2022/23 neu ent­wickel­te Ersti-App kommuniziert.