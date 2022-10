Der erste Spiel­tag unse­rer Jüng­sten fand am 22.10.2022 in hei­mi­scher Hal­le statt. Für unser neu­es Trai­ner-Team Rei­ni und Robert eine ganz neue Erfah­rung und Auf­ga­be! Im Vor­feld war es nicht mög­lich aus­wärts bei ande­re Ver­ei­ne abzu­schau­en, wie sol­che Spiel­tag mit grund­sätz­lich fünf Mann­schaf­ten von stat­ten gehen. Mit einem super Anpacken der Eltern wur­de aber die­se Her­aus­for­de­rung sehr gut gemei­stert und am Ende des Tages konn­te unse­re gemisch­te E‑Jugend drei Gast­mann­schaf­ten in der Eschen­au­er Drei­fach Turn­hal­le begrüßen.

Die Kids waren auf­ge­regt und vol­ler Élan, alle woll­ten unbe­dingt spie­len. Und die Begei­ste­rung zahl­te sich aus: Bei­de Spie­le konn­ten gegen die Gast­mann­schaf­ten gewon­nen wer­den! Herz­li­chen Glück­wunsch an die­ser Stel­le an unse­re jüng­sten Hand­bal­ler im Verein!

In der Hin­run­de wer­den nun die Aus­wärts­spie­le bestrit­ten. Den­noch hof­fen und freu­en sich unse­re HG-Kids dar­auf, auch die der Rück­run­de noch ein­mal als Gast­ge­ber auf­tre­ten zu können.