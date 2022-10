Ver­lei­hung des Feu­er­wehr-Ehren­zei­chens in Ebermannstadt

„Bei uns in Eber­mann­stadt ist das Ehren­amt noch leben­dig, bei uns gibt es noch vie­le Men­schen, die bereit sind, ande­ren zu hel­fen, sich für das Leben und die Gesund­heit ihrer Mit­men­schen ein­zu­set­zen. Dar­auf bin ich, dar­auf kön­nen wir alle sehr stolz sein“, sag­te Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er im Rah­men ihres Gruß­wor­tes zur Ver­lei­hung der Feu­er­wehr­eh­ren­ab­zei­chen im Braue­rei­gast­haus Schwa­nen­bräu. Dort wur­den am ver­gan­ge­nen Frei­tag, 21.Oktober 2022, eine Feu­er­wehr­frau und 5 Feu­er­wehr­män­ner mit dem sil­ber­nen sowie 4 Feu­er­wehr­leu­te mit dem gol­de­nen Ehren­zei­chen für ihren Dienst ausgezeichnet.

Bevor Land­rat Dr. Ulm die Ehrun­gen vor­nahm, beton­te er in sei­nem Gruß­wort, dass die zu Ehren­den über Jahr­zehn­te Her­aus­ra­gen­des gelei­stet haben. Denn sie hät­ten stets höch­ste Ein­satz­be­reit­schaft gezeigt. Die heu­te zu Ehren­den sind Vor­bil­der für die Feu­er­weh­ren, so der Land­rat. Er sprach Dan­kes­wor­ten im Namen des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­sters sowie im Namen des Land­krei­ses aus. In sei­ner Funk­ti­on als ober­ster Feu­er­wehr­mann im Land­kreis Forch­heim begrüß­te Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke die Gäste und bedank­te sich bei den Kame­ra­den für die stets gute Zusammenarbeit.

Durch Land­rat Dr. Ulm, Kreis­brand­rat Fla­ke und Kreis­brand­mei­ster Hetz wur­den nach­fol­gend geehrt: für 25 Jah­re akti­ven Dienst Jür­gen Hes­se und Alex­an­der Schatz von der Feu­er­wehr Eber­mann­stadt, Dani­el Mei­er von der Feu­er­wehr Wohl­muths­hüll, Bar­ba­ra Zim­me­rer von der Feu­er­wehr Burg­gail­len­reuth, Chri­sti­an Spon­sel und Die­ter Rupprecht von der Feu­er­wehr Mog­gast. Für 40 Jah­re akti­ven Dienst wur­den geehrt: Bern­hard Hack und Jür­gen Götz von der Feu­er­wehr Neu­ses-Pox­stall, Kon­rad Weber von der Feu­er­wehr Rüs­sen­bach und Georg Wöl­fel von der Feu­er­wehr Burggaillenreuth.

Im Anschluss gra­tu­lier­ten Ver­tre­ter des Stadt­ra­tes und die Kom­man­dan­ten der zu Ehrenden.

Die Stadt Eber­mann­stadt lud die zu Ehren­den mit Part­ne­rin­nen zu einem gemein­sa­men Abend­essen ein.