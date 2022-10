Gibt es ein neu­es Bürgerbegehren?

„Wett­be­werb hat doch nur Vor­tei­le für die Bür­ger!“ – so argu­men­tie­ren Bür­ger­mei­ster Mario Wolff und ein Groß­teil sei­ner Gemein­de­rä­te, wenn um die Erschlie­ßung eines neu­en Gewer­be­ge­biets für Wals­dorf geht. Nach Mei­nung der Bür­ger­initia­ti­ve „Wals­dorf 2.0. Hier kauf ich noch gern“, die sich mitt­ler­wei­le for­mier­te, hat die gan­ze Sache nur einen Haken: die Erschlie­ßung samt ihrer Kosten hängt unver­rück­bar mit der Ansied­lung einer Filia­le von Net­to zusam­men. Wie der Betrei­ber des jet­zi­gen „Nah­kauf“ und auch die Bür­ger­initia­ti­ve auf­rech­nen, zieht die­se mög­li­che Kon­kur­renz­si­tua­ti­on unwei­ger­lich das Ende des jet­zi­gen Ein­zel­han­dels-Betrie­bes nach sich. Wider­stand hat sich for­miert, ein Bür­ger­be­geh­ren – das nun­mehr 2. in der Amts­zeit von Bür­ger­mei­ster Wolff und sei­nem Gemein­de­rat – ist absehbar.

Am Mon­tag, 31.10.2022, soll nun die Unter­schrif­ten­li­ste, in der sich über 1000 Bür­ger in einer spon­ta­nen Akti­on für den Erhalt von Nah­kauf und gegen die Ansied­lung von Net­to aus­spre­chen, im Rat­haus über­ge­ben werden.

Wider­stand, und kein Ende? Aus­führ­lich und gut nach­voll­zieh­bar hat Tho­mas Scheu­ring, der mit sei­nem Part­ner Josef Sier den Nah­kauf in Wals­dorf betreibt, ver­kün­det, dass die Ansied­lung eines Dis­coun­ters das „Aus“ für ihr Enga­ge­ment bedeu­te. Anders als der Gemein­de­rat, der die Ent­schei­dung für das neue Gewer­be­ge­biet sowohl in nicht­öf­fent­li­cher wie mitt­ler­wei­le auch in öffent­li­cher Sit­zung mehr­heit­lich und ohne öffent­li­chen Mei­nungs­aus­tausch durch­ge­wun­ken hat, sehen die bei­den Geschäfts­leu­te in die­sem Vor­ge­hen kei­nen „Wett­be­werb als Vor­teil für die Bür­ger“, son­dern schlicht­weg das Ende ihres geschäft­li­chen Engagements.

Die Gemein­de stellt in ihrem letz­ten Mit­tei­lungs­blatt fest: „Der Gemein­de­rat schließt kei­nen Nahkauf“.

Die bei­den Betrei­ber des alt­ein­ge­ses­se­nen Super­mark­tes vor Ort betrach­ten die Ent­wick­lung völ­lig anders. Ihnen geht es dabei nicht um das neue Gewer­be­ge­biet an sich. Für sie ist es schlicht­weg unter kauf­män­ni­scher Sicht unsin­nig, ihren Pacht­ver­trag, der in drei Jah­ren aus­läuft, unter sol­chen Zukunfts­per­spek­ti­ven zu ver­län­gern. Zudem war geplant, dass Tho­mas Scheu­ring die Geschäfts­an­tei­le sei­nes Part­ners, der sich zurück­zie­hen woll­te, übernimmt.

Ein sol­ches Vor­ha­ben hat sich mit der dro­hen­den Kon­kur­renz­si­tua­ti­on durch Ansied­lung von Net­to natür­lich erüb­rigt. Die Kauf­kraft wird sich auf jeden Fall ver­la­gern, die Gewinn­si­tua­ti­on ändern.

Gebeu­telt durch Coro­na mit all sei­nen Auf­la­gen und Beschrän­kun­gen, bela­stet mit unvor­her­seh­ba­ren Fol­gen der momen­ta­nen Ener­gie­kri­se, muss Tho­mas Scheu­ring sei­ne Zusi­che­rung an die Gemein­de, die Ver­sor­gungs­si­cher­heit durch Nah­kauf für die näch­sten 15 Jah­re in Wals­dorf zu gewäh­ren, unter sol­chen Vor­aus­set­zun­gen zurücknehmen.

Momen­tan ste­hen somit eini­ge Aus­sa­gen im Raum, die bis­lang nicht wirk­lich öffent­lich dis­ku­tiert wur­den. Dem will die Bür­ger­initia­ti­ve „Wals­dorf 2.0“ abhel­fen. Die erste Unter­schrif­ten­samm­lung belegt, dass sowohl Wals­dor­fer Bür­ger wie auch Kun­den aus dem direk­ten Umland den Ein­zel­han­dels­be­trieb im Ort in kei­nem Fall in sei­ner Exi­stenz gefär­ten wol­len. Über 1000 Ein­trä­ge „pro Nah­kauf“ und damit auto­ma­tisch „con­tra Net­to“ zählt die Liste, die jetzt an die Gemein­de über­ge­ben wird.

Für Don­ners­tag, 24. Novem­ber 2022, ist zudem eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung geplant. Gleich­zei­tig ist ein Bür­ger­be­geh­ren in Vor­be­rei­tung. „Haben wir das jetzt alle Jah­re wie­der?“, fra­gen sich die Initia­to­ren von „Wals­dorf 2.0. Hier kauf ich noch gern“. Also jedes Jahr ein Bür­ger­be­geh­ren weil die Ent­schei­der in der Gemein­de eine völ­lig ande­re Sicht auf die ört­li­che Ent­wick­lung haben als die Bür­ger selbst?

Schließ­lich, so die neu­er­li­che Bür­ger­initia­ti­ve, zei­gen ande­re Gemein­den, wie es auch gehen könn­te: Nicht immer erst den Wider­stand der Ein­woh­ner erzeu­gen, son­dern alle Bürger:innen bereits im Vor­feld in die Vor­ha­ben ein­be­zie­hen, wenn es um die gemein­sa­me Wei­ter­ent­wick­lung und Zukunft geht.

Dass Bür­ger­mei­ster und Gemein­de­rä­te mir ihrer Ein­schät­zung von zukunfts­träch­ti­gen und wün­schens­wer­ten Vor­ha­ben nicht auto­ma­tisch rich­tig lie­gen, hat­te immer­hin erst vor einem Jahr nach einem Bür­ger­ent­scheid der anschlie­ßen­de Urnen­gang im Rah­men eines Bür­ger­ge­beh­rens bewiesen.

Das Abstim­mungs­er­geb­nis zwi­schen Rats­ent­scheid und Bür­ger­ent­scheid fiel deut­lich aus. Die von der Gemein­de favo­ri­sier­te Ansied­lung des Recy­ling­be­triebs ReFood wur­de von den Bür­gern mit rund 75% der Stim­men abgeschmettert.