Mit rund 900 Ton­nen Salz für Schnee und Eis gewappnet

Kreis­bau­hof fährt Win­ter­dienst auf 228 Kilo­me­tern Kreis- und Gemein­de­stra­ßen / Ruf­be­reit­schaft von 2.30 bis 21 Uhr im Schicht­wech­sel / Land­rat Meiß­ner appel­liert an die Bür­ger zur Rück­sicht­nah­me und zur Vor­sicht bei win­ter­li­chen Witterungsverhältnissen

Auch wenn der Okto­ber sich von sei­ner son­ni­gen Sei­te zeig­te, der näch­ste Win­ter kommt bestimmt. Das wis­sen auch die Fach­leu­te des Kreis­bau­ho­fes des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Bad Staf­fel­stein. Sie haben alle Vor­keh­run­gen getrof­fen, um in der dunk­len und kal­ten Jah­res­zeit die Kreis­stra­ßen und wei­te­re zu räu­men, zu streu­en und ver­kehrs­si­cher zu machen.

Davon mach­te sich kürz­lich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner im Rah­men eines Besu­ches im Kreis­bau­hofs ein Bild. Sein Fazit: „Wir sind für den Win­ter gut gerü­stet und unse­re Leu­te geben ihr Bestes, um die Stra­ßen im Land­kreis schnee- und eis­frei zu hal­ten und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen umge­hend zu räu­men. Dafür ver­zich­ten sie auch auf Schlaf, um in den Nacht- und frü­hen Mor­gen­stun­den Ein­sät­ze zu fah­ren, damit unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sicher zur Arbeit und unse­re Kin­der sicher in die Schu­le kommen.“

Der Kreis­bau­hof ist zustän­dig für die Kreis­stra­ßen im Land­kreis Lich­ten­fels sowie Teil­strecken von Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ßen: Betreut wer­den ins­ge­samt 228 Kilo­me­ter, davon 175,32 Kilo­me­ter Kreis- und 52,58 Kilo­me­ter Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ßen. Die Ein­satz­zeit bzw. Ruf­be­reit­schaft der Fah­rer geht von 2.30 bis 21 Uhr im Schichtwechsel.

Dabei ist der Land­kreis in sechs Streu­be­zir­ke ein­ge­teilt, um das Flä­chen­netz der Stra­ßen abzu­decken, erläu­tert der stell­ver­tre­ten­de Sach­ge­biets­lei­ter des Kreis­bau­hofs, Franz Wink­ler. Aus­ge­stat­tet ist der Kreis­bau­hof mit fünf Räum­fahr­zeu­gen (Lkws und Uni­mogs) und ein Fremd­fahr­zeug (LKW). Die Fahr­zeu­ge in den Räum- und Streu­be­zir­ken I bis VI sind zur Aus­wer­tung mit elek­tro­ni­scher Daten­er­fas­sung ausgestattet.

Franz Wink­ler erläu­tert wei­ter: „Bereits im Som­mer wur­de die Salz­hal­le in Bad Staf­fel­stein mit ins­ge­samt rund 900 Ton­nen Streu­salz befüllt.“ Die Nach­lie­fe­run­gen im Win­ter erfol­gen in der Regel inner­halb von 72 Stun­den. Durch die Anschaf­fung eines Salz­si­los für den Kreis­bau­hof konn­ten die Nach­la­de­zeit erheb­lich redu­ziert und die Sicher­heit für die Mit­ar­bei­ter erhöht wer­den. So kön­nen die Win­ter­dienst­fahr­zeu­ge bei anhal­ten­den Schnee­fäl­len schnel­ler wie­der auf ihre Ein­satz­strecke zurückkehren.

Der Kreis­bau­hof fährt mit Feucht­salz „FS 30“, lässt der stell­ver­tre­ten­de Bau­hof­lei­ter wis­sen. Auf den Fahr­zeu­gen des Kreis­bau­ho­fes befin­det sich in gro­ßen Behäl­tern das trocke­ne Streu­salz. Seit­lich sind die Behäl­ter mit einer Salz-Was­ser-Mischung genannt Sole ange­bracht. Das Trocken­salz wird dann beim Aus­brin­gen mit Sole besprüht, sodass es sofort auf der Fahr­bahn haf­ten bleibt und sei­ne Wir­kung ein­set­zen kann.

Als Vor­tei­le von Feucht­salz führt er an:

– Durch den Fahrt­wind oder auch Wind­bö­en lie­ge das Streu­salz nicht lan­ge auf der Fahr­bahn. Feucht­salz hin­ge­gen ver­bes­sert die Haf­tung und das Streu­salz bleibt so auf der Straße.

– Die Anfeuch­tung sor­ge für ein gutes Streubild.

– Die Tau­wir­kung (Flä­chen­tau­wir­kung) sei schneller.

– Der Salz­ver­brauch sei geringer.

Die vom Win­ter­dienst ange­streb­te „Befahr­bar­keit“ der Stra­ßen schlie­ße Schnee­res­te auf der Fahr­bahn oder bei län­ger andau­ern­den Schnee­fäl­len, auch eine geschlos­se­ne Schnee­decke mit ein, stellt der stell­ver­tre­ten­de Kreis­bau­hof­lei­ter klar. Mit stel­len­wei­ser Glät­te oder ört­lich begrenz­ten Schnee­ver­we­hun­gen müs­se eben­falls gerech­net wer­den. Das kön­ne nicht immer aus­ge­schlos­sen werden.

Selbst­ver­ständ­lich muss mit Salz sorg­sam umge­gan­gen wer­den, da es im Stra­ßen­be­reich die Umwelt bela­stet, betont Wink­ler. Des­halb ver­folgt der Kreis­bau­hof den Grund­satz „so viel Salz wie nötig, so wenig wie mög­lich“. Hin­sicht­lich Wirk­sam­keit und Wirt­schaft­lich­keit sei das Salz wei­ter­hin das beste Auf­taumit­tel. Die gerin­ge­re Salz­men­ge hilft Geld zu spa­ren, und gleich­zei­tig ist dies ein Bei­trag zum Umwelt- und Artenschutz.

Selbst im Besitz eines Lkw-Füh­rer­scheins, ließ es sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei sei­nem Besuch nicht ent­ge­hen, einen genau­en Blick ins Cock­pit des Streu­fahr­zeugs zu wer­fen. Bei aller Vor­sor­ge und Bemü­hun­gen der Win­ter­dien­ste gehe es aber nicht ohne die Eigen­ver­ant­wor­tung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, so Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Dazu gehö­re die win­ter­taug­li­che Aus­rü­stung der Fahr­zeu­ge, eine ange­pass­te Fahr­wei­se an die win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se, auch dann, wenn sich die Fahr­bahn augen­schein­lich in einem guten Zustand (nicht glatt) befin­det. Die Ein­pla­nung von län­ge­ren Fahr­zei­ten bei Glät­te und Schnee sei empfehlenswert.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner unter­streicht: „Wir haben sei­tens des Land­krei­ses best­mög­lichst Vor­keh­run­gen für den Win­ter getrof­fen. Wir bit­ten alle Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mer um gegen­sei­ti­ge Rück­sicht­nah­me und wün­schen Ihnen all­zeit eine gute und unfall­freie Fahrt durch den kom­men­den Winter.“