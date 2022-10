Die Con­su­men­ta 2022 ist eröffnet!

Fünf Tage, 650 Aus­stel­ler, acht Hal­len und elf The­men­wel­ten – die Con­su­men­ta bie­tet bis ein­schließ­lich Sonn­tag vie­le Mög­lich­kei­ten für Erleb­nis­se und Ent­deckun­gen. Von Bau­en und Woh­nen über Mode, Life­style und Beau­ty sowie Küche, Haus­halt und zahl­rei­che regio­na­le Kost­bar­kei­ten steht eini­ges im Programm.

Am Mitt­woch, 26. Okto­ber 2022, wur­de die Con­su­men­ta von Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les Mela­nie Huml fei­er­lich eröff­net. Nürn­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Mar­cus König stell­te in sei­nem Gruß­wort her­aus, dass sich gera­de wäh­rend der Coro­na-beding­ten Mes­se-Pau­se gezeigt habe, dass Men­schen Mes­sen wol­len: „Hier kann man die Pro­duk­te anse­hen, anfas­sen und aus­pro­bie­ren – auch in kuli­na­ri­scher Hin­sicht. Die per­sön­li­che Begeg­nung, gera­de mit den Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­lern sowie Pro­du­zen­tin­nen und Pro­du­zen­ten, steht im Vor­der­grund“, so König.

Die Con­su­men­ta setzt damit gera­de in her­aus­for­dern­den Zei­ten einen posi­ti­ven Impuls für die regio­na­le Wirt­schaft. Prof. Dr. Niels Ober­beck, Prä­si­dent der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Nürn­berg stell­te in sei­nem Impuls­vor­trag die Fra­ge, was eine Hoch­schu­le mit der Con­su­men­ta zu tun hat und gab damit den Start­schuss für die erste Con­su­men­ta-Betei­li­gung der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Nürn­berg, die hier eng mit der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg koope­riert und damit ein gutes Bei­spiel für den regio­na­len Zusam­men­halt abgibt.

Con­su­men­ta Mar­ke­ting-Star 2022: Ofen­lounge Stadler

Als Schau­fen­ster der Regi­on ver­gibt die Con­su­men­ta seit 2009 in jedem Jahr einen Mar­ke­ting­preis an Unter­neh­men, die in der Regi­on beson­de­ren Ein­satz zei­gen und sich durch ein her­aus­ra­gen­des Regio­nal­mar­ke­ting her­vor­tun. In die­sem Jahr wur­de die Ofen­lounge Stad­ler mit dem Mar­ke­ting­preis der Con­su­men­ta aus­ge­zeich­net. Die Geschäfts­füh­rer des Con­su­men­ta-Ver­an­stal­ters AFAG, Hen­ning und Thi­lo Könicke, wür­dig­ten die Betei­li­gung des Nürn­ber­ger Unter­neh­mens in ihrer Lau­da­tio: „Die Mes­se­prä­sen­ta­tio­nen von Ofen­lounge Stad­ler sind seit Jah­ren ein fester Bestand­teil der Con­su­men­ta und die Stän­de sind immer ein Hin­gucker. Das gro­ße Enga­ge­ment, mit dem die Fami­lie Stad­ler ihre Betei­li­gung in jedem Jahr auf die Bei­ne stellt, hat nicht zuletzt den Aus­schlag gege­ben, die Ofen­lounge Stad­ler mit dem Mar­ke­ting Star 2022 aus­zu­zeich­nen.“ Geschäfts­füh­rer der Ofen­lounge Stad­ler Dani­el Hai­der-Stad­ler hat den Con­su­men­ta-Mar­ke­ting­preis am Mitt­woch per­sön­lich ent­ge­gen genommen.

Con­su­men­ta macht Schule

Da die Con­su­men­ta in die­sem Jahr außer­halb der Herbst­fe­ri­en liegt, gibt es ein umfang­rei­ches Schul­klas­sen­pro­gramm mit 15 Work­shops für Schul­klas­sen sowie einer Mit­mach-Ral­lye. Die­ses Ange­bot haben zahl­rei­che Schu­len ange­nom­men und ins­ge­samt wer­den an den ersten drei Con­su­men­ta-Tagen über 850 Schü­ler auf der Con­su­men­ta erwartet.

Aber auch für die erfah­re­nen Mes­se-Besu­cher ste­hen schon an den ersten Mes­se-Tagen eini­ge High­lights im Pro­gramm: wie Koch­shows mit bekann­ten regio­na­len Köchen, indi­vi­du­el­len Bera­tungs­an­ge­bo­te rund ums Bau­en, Woh­nen und Ener­gie­spa­ren sowie beson­de­re Aktio­nen, wie dem Freun­din­nen-Tag am Freitag.

Die Con­su­men­ta 2022 fin­det von Mitt­woch, 26. bis Sonn­tag, 30. Okto­ber in der Mes­se Nürn­berg statt. Ab Don­ners­tag wird die Con­su­men­ta von der Erfin­der­mes­se iENA beglei­tet, die über 500 Erfin­dun­gen aus aller Welt prä­sen­tiert und auch für die Con­su­men­ta-Besu­cher geöff­net ist.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und Tickets gibt es unter www​.con​su​men​ta​.de