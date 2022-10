„Gewusst wie“ – die­ses Prin­zip gilt auch für den Bereich Com­pu­ter­kri­mi­na­li­tät und den Schutz der eige­nen Daten im Internet.

Das Bil­dungs­werk der KAB Bam­berg lädt am 17.11.2022 um 19:00 Uhr zu einem kosten­lo­sen Online-Semi­nar ein, in dem ver­mit­telt wird, Gefah­ren im welt­wei­ten Netz bes­ser zu erken­nen und mehr Sicher­heit in der digi­ta­len Welt zu gewinnen.

Die Zugangs­da­ten wer­den unmit­tel­bar nach Anmel­dung ver­schickt: www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen