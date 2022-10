Den Wöl­fen gelingt ein ech­ter Coup: Schlüs­sel­spie­ler Peter Trska ver­tei­digt wei­te­re 3 Jah­re für die Porzellanstädter

Die Ver­ant­wort­li­chen waren sich im Som­mer sicher, mit Peter Trska nicht nur einen erfah­re­nen, son­dern auch qua­li­ta­tiv her­aus­ra­gen­den Mann für die Ver­tei­di­gung ver­pflich­tet zu haben. Dass der Trans­fer jedoch ein sol­cher Voll­tref­fer sein und dass der 30-jäh­ri­ge Slo­wa­ke auch noch sei­ne Scor­er­qua­li­tä­ten unter Beweis stel­len soll­te, über­rasch­te selbst ech­te Eis­hockey-Ken­ner. Die Wöl­fe-Füh­rung agier­te schnell und über­zeug­te Peter Trska von einem lang­fri­sti­gen Enga­ge­ment in der Porzellanstadt.

Ein her­aus­ra­gen­des Gesamtpaket

Peter Trska bekommt bei den Sel­ber Wöl­fen sehr viel Eis­zeit. Und das hat auch sei­ne Grün­de. Der slo­wa­ki­sche Defen­siv­spe­zia­list über­zeugt durch Lauf­stär­ke, prä­zi­ses Pass­spiel sowie einen har­ten und prä­zi­sen Schuss. Zudem ist er in den Spe­cial-Teams gesetzt. Für vie­le über­ra­schend kommt hin­zu, dass der 30-Jäh­ri­ge bei den Wöl­fen auch sei­ne Scorer-Qua­li­tät unter Beweis stellt. Das Gesamt­pa­ket „Peter Trska“ ist somit abso­lut herausragend.

Das Fun­da­ment für die Wölfe-Defensive

„Peter Trska ist für uns ein abso­lu­ter Schlüs­sel­spie­ler für die näch­sten Jah­re, des­halb freu­en wir uns sehr, dass wir ihn schon zum jet­zi­gen Zeit­punkt von einem lang­fri­sti­gen Enga­ge­ment bei unse­ren Sel­ber Wöl­fen über­zeu­gen konn­ten“, ist Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Tho­mas Man­zei begei­stert vom Coup, der den Wöl­fe­Ver­ant­wort­li­chen mit die­ser Ver­trags­ver­län­ge­rung gelun­gen ist. Zumal ein Spie­ler mit der Qua­li­tät von Peter Trska, der die­se Sai­son erst­mals in der DEL2 spielt, für jeden ande­ren Club in der Liga von gro­ßem Inter­es­se wäre. Auch Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler zeigt sich hoch­er­freut über die­se Ver­trags­ver­län­ge­rung: „Schon bei der ersten Trai­nings­ein­heit habe ich gese­hen, dass Peter Trska ein abso­lu­ter Top-Mann ist. Er über­zeugt aber nicht nur durch sei­ne tech­ni­schen und tak­ti­schen Fähig­kei­ten. Peter ist auch mensch­lich ein super Typ und hat eine tadel­lo­se Ein­stel­lung. Für mich ist er ein ech­ter „Mr. 100%“. Des­halb bin ich sehr froh, dass er auch in den kom­men­den Jah­ren für uns auf­lau­fen und das Fun­da­ment für unse­re Defen­si­ve bil­den wird.“

„Ich bin hier in Selb rund­um glücklich“

Nicht viel zu über­le­gen gab es für den 36-fachen slo­wa­ki­schen A‑Nationalspieler, als er das Ange­bot für einen lang­fri­sti­gen Ver­trag bei den Sel­ber Wöl­fen unter­brei­tet bekam: „Ich bin hier in Selb rund­um glück­lich, des­halb hat es mich sehr gefreut, als das Ange­bot kam und ich habe sehr schnell zuge­stimmt. Ich mag die Stadt. Hier leben sehr freund­li­che Men­schen und es gibt alles, was ich brau­che. Des­halb bin ich sehr zufrie­den hier. Auch im Club läuft alles auf einem guten und pro­fes­sio­nel­len Niveau, das Trai­ner­team sowie die Mann­schafts­ka­me­ra­den sind groß­ar­tig. Alles in allem füh­le ich mich hier sehr wohl und ich bin sehr froh, hier blei­ben zu kön­nen.“ Trotz der durch­wach­se­nen Ergeb­nis­se des Wolfs­ru­dels in den letz­ten Par­tien, blickt Peter Trska sehr zuver­sicht­lich in die Zukunft: „Ich bin abso­lut davon über­zeugt, dass sich unse­re Ergeb­nis­se ver­bes­sern und wir am Ende der Sai­son unse­re Zie­le erreicht haben werden.“

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – seit 2022/2023

Peter Trska

Geburts­tag: 01.06.1992

Geburts­ort: Ila­va, Slowakei

Grö­ße: 1,83 m

Gewicht: 88 kg

Spie­le, Tore, Vor­la­gen, Stra­fen: Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – 13, 4, 5, 14

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Peter Trska eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2022/2023.