„Die schön­ste Gegend von der Welt“ – Die Roman­ti­ke­rin­nen in Bam­berg und Fran­ken heißt eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung der KEB – Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e. V. mit der Kunst- und Kul­tur­büh­ne Hirschaid und der VHS Bamberg-Land.

Dass die Kul­tur­land­schaft Fran­kens, und dabei auch die des Land­krei­ses Bam­berg, an vie­len Stel­len beson­ders schön und roman­tisch emp­fun­den wird, ist weit­hin bekannt. Dass sie zudem mit den Namen ein­zel­ner Roman­ti­ke­rin­nen ver­bun­den ist, dürf­te für man­che neu sein. Ins­be­son­de­re die Frau­en­gestal­ten jener Zeit fin­den im Schat­ten gro­ßer Män­ner wie Cle­mens Bren­ta­no, E.T.A. Hoff­mann oder Fried­rich Schle­gel bis­wei­len zu wenig Beach­tung. Es wird also Zeit, gera­de im Zuge des Hoff­mann-Jah­res sich der Roman­ti­ke­rin­nen in Fran­ken, ins­be­son­de­re in Stadt und Land­kreis Bam­berg, zu besinnen.

Der Vor­trag von Andre­as Reuß fin­det statt am 9. Novem­ber 2022 ab 19.00 Uhr im Schloss Sas­s­an­fahrt, Schloss­platz 1, 96114 Sassanfahrt.

