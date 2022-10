Am Diens­tag, den 25.10.2022 fin­det im Spie­gel­saal der Har­mo­nie die öffent­li­che Sit­zung des Finanz­se­na­tes statt. Die Mit­glie­der dis­ku­tie­ren u. a.…

Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on noch auf Wochen gesperrt

Aktu­el­le Sta­di­on­si­tua­ti­on des FC Ein­tracht Bam­berg „Heim­spiel“ in Dörf­leins – so heißt es am kom­men­den Sams­tag erneut, wenn der Tabellenführer…