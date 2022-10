Von Novem­ber 2022 bis Ende März 2023 nur am Wochen­en­de geöffnet

Die Land­kreis­ver­wal­tung weist dar­auf hin, dass der Wert­stoff­hof in Bad Staf­fel­stein in der Zeit von Novem­ber 2022 bis ein­schließ­lich März 2023 nur am Wochen­en­de geöff­net ist:

Öff­nungs­zei­ten:

Frei­tag: 13 bis 17 Uhr

Sams­tag: 10 bis 14 Uhr

Die Abga­be von Wert­stof­fen ist nur wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten zuläs­sig. Abla­ge­run­gen außer­halb der Öff­nungs­zei­ten wer­den ver­folgt und zur Anzei­ge gebracht.

Die genau­en Stand­or­te sowie die aktu­el­len Öff­nungs­zei­ten der Wert­stoff­hö­fe erfah­ren Sie bequem auch über das Geo­por­tal des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter http://​www​.via​no​vis​.net/​l​k​r​-​l​i​c​h​t​e​n​f​e​ls/