Erst­mals fand in der neu sanier­ten Wei­lers­ba­cher Schul­turn­hal­le ein Selbst­ver­tei­di­gungs­kurs der Volks­hoch­schu­le für Frau­en und Mäd­chen statt. Die Kurs­lei­te­rin Sabri­na Hof­mann (SV Glo­ria Wei­lers­bach), führ­te die Teil­neh­me­rin­nen durch das drei­stün­di­ge Semi­nar. Begin­nend bei ein­fa­chen Griff­tech­ni­ken bis hin zu kom­ple­xen Ver­tei­di­gungs­tech­ni­ken gegen Anma­che, Über­grif­fe und Belä­sti­gun­gen, wur­de alles erprobt. Am Ende durf­ten die Teil­neh­me­rin­nen ihre Schlag­kraft an der Bruch­test­ma­schi­ne aus­pro­bie­ren. Das Bild zeigt Aktio­nen und das Team.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.kara​te​kampf​kunst​.de