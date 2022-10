Ver­gan­ge­ne Woche fand im kana­di­schen St. John’s die Welt­mei­ster­schaft im Kraft­drei­kampf der Masters statt. Auch ein Forch­hei­mer Ath­let war dabei: Nor­bert Kropf vom AC Bava­ria Forch­heim ver­trat das Deut­sche Natio­nal­team in der Klas­se bis 105 Kilo­gramm – und gab hier­bei sein inter­na­tio­na­les Wettkampfdebüt!

Nach lan­ger Anrei­se und nicht all­zu viel Zeit, sich an die Gege­ben­hei­ten vor Ort zu gewöh­nen, star­te­te auch schon der Wett­kampf. In der ersten Dis­zi­plin, der Knie­beu­ge, konn­te Kropf sei­ne ersten Ver­su­che sicher absol­vie­ren: 250 Kilo­gramm ste­hen schließ­lich gül­tig in der Wer­tung. Im Bank­drücken lief es für den 44-Jäh­ri­gen lei­der nicht wie erhofft, die lan­ge Anrei­se mach­te sich wohl bemerk­bar. Nach einem ungül­ti­gen Start­ver­such mit 195 Kilo­gramm galt es, nicht den Fokus zu ver­lie­ren und sich nicht aus der Ruhe brin­gen zu las­sen. In Ver­such zwei wie­der­hol­te er das Gewicht – dies­mal waren 195 Kilo­gramm gül­tig in der Wer­tung! Doch dabei blieb es, denn 205 Kilo­gramm in Ver­such drei waren lei­der ungül­tig. Doch Kropf ließ sich hier­von nicht beein­drucken und kon­zen­trier­te sich auf das Kreuz­he­ben. Hier schloss er mit gül­ti­gen 235 Kilo­gramm sei­nen ersten inter­na­tio­na­len Wett­kampf erfolg­reich ab. Ins­ge­samt beweg­te er an die­sem Tag 680 Kilo­gramm – und sichert sich somit den fünf­ten Platz bei sei­ner ersten Teil­nah­me an einer Welt­mei­ster­schaft im Kraftdreikampf!