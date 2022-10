Der Som­mer ist vor­bei, die Tage wer­den kür­zer. Das bedeu­tet auch, dass der Schul- und Arbeits­weg oft in der Dämmerung…

Tipps zum Ener­gie­spa­ren mit Kin­dern

Wenn Kin­der fra­gen: Was ist eine Ener­gie­kri­se? Unser All­tag hängt an der Steck­do­se – und steckt plötz­lich in einer ernsten…