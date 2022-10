Ein Feu­er­werk der Emotionen

ROLAND KAI­SER – ALLES O. K.! – OPEN AIR ‘23

Frei­tag, 11. August 2023, 20 Uhr, Schloss­platz Coburg

„Mei­ne Auf­ga­be ist es, die Men­schen auf höch­stem Niveau zu unter­hal­ten, so dass sie mit einem guten Gefühl wie­der nach Hau­se gehen.“ – Roland Kaiser

Roland Kai­ser schafft es nach wie vor mühe­los, sei­nem Publi­kum außer­ge­wöhn­li­che, hoch­emo­tio­na­le und unver­gess­li­che Live-Aben­de zu berei­ten – etwas, was dem deut­schen Star-Gigan­ten unter den Künst­lern sehr am Her­zen liegt und in die­ser Zeit viel­leicht noch wich­ti­ger ist als je zuvor. Vor allem sei­ne Open Air – Kon­zer­te waren in den letz­ten Jah­ren immer beson­de­re Höhe­punk­te. So wird der cha­ris­ma­ti­sche Aus­nah­me­künst­ler den Fans auch im Som­mer 2023 mit sei­ner fabel­haf­ten Live-Band ein Feu­er­werk an Emo­tio­nen auf höch­stem Niveau bie­ten. Ein Anspruch, der ihm selbst das größ­te Ver­gnü­gen berei­tet. Von Mit­te Mai bis Anfang Sep­tem­ber 2023 wird Roland Kai­ser mit sei­ner neu­en „ALLES O.K.!“ Open Air-Tour­nee durch Deutsch­land und Öster­reich rei­sen. Am Don­ners­tag, den 27.10.2022 um 10 Uhr star­tet der exklu­si­ve Pre­sa­le über www​.even​tim​.de, ab Frei­tag, den 29.10.2022 um 10 Uhr gibt es die Tickets an allen bekann­ten Vorverkaufsstellen!

Kaum ein deut­scher Künst­ler blickt auf eine der­art erfolg­rei­che, schil­lern­de und über so vie­le Jahr­zehn­te bestän­di­ge Kar­rie­re zurück wie Roland Kai­ser. Er ist eine deut­sche Musik-Iko­ne, ein für die Büh­ne gebo­re­ner Enter­tai­ner und abso­lu­ter Publi­kums­lieb­ling – schlicht­weg eine leben­de Legen­de und Kult. Mit den für ihn typi­schen ver­we­ge­nen, zwei­deu­ti­gen Song­tex­ten und dem stets zeit­ge­mä­ßen Sound garan­tiert Roland Kai­ser sei­nem Publi­kum in über 2,5 Stun­den Live-Kon­zert die beste Zeit des Lebens genie­ßen zu kön­nen. Die­se Garan­tie wird jähr­lich zwi­schen Roland Kai­ser und sei­nen Fans erneu­ert und wird im Beson­de­ren durch das jähr­lich wie­der­keh­ren­de Musik-Spek­ta­kel Kai­ser­ma­nia am Dresd­ner Elb­ufer unter­mau­ert – eine ech­te Insti­tu­ti­on, die sei­nes­glei­chen sucht und sich mitt­ler­wei­le im gesam­ten deutsch­spra­chi­gen Raum ver­brei­tet hat.

Roland Kai­ser, der mit sei­ner nicht enden wol­len­den Neu­gier und unge­heu­ren Lust dem Leben jeden Tag aufs Neue begeg­net – bereit, es in all sei­nen Facet­ten zu lie­ben – was es ihm auch immer bringt. Mutig, uner­schrocken und aus­ge­stat­tet mit einer gro­ßen Por­ti­on Opti­mis­mus. Durch sei­ne Authen­ti­zi­tät, sei­ne ein­zig­ar­ti­ge Aus­strah­lung und Stil­si­cher­heit ver­steht er es, völ­lig neue Genera­tio­nen von Fans zu begei­stern. Sei­ne mitt­ler­wei­le über 48 Jah­re andau­ern­de Büh­nen-Kar­rie­re bescher­te ihm bis jetzt über 90 Mil­lio­nen ver­kauf­ter Ton­trä­ger und eine unglaub­li­che Anzahl an Hits, die heu­te mehr als drei Genera­tio­nen begei­stern. Doch der im Ber­li­ner Wed­ding gebo­re­ne und dort auch auf­ge­wach­se­ne Enter­tai­ner, der erfolg­reich wie nie zuvor auf dem Zenit sei­ner außer­ge­wöhn­li­chen Kar­rie­re ange­kom­men ist, steht mit bei­den Bei­nen fest auf dem Boden.

Sich für mehr Gerech­tig­keit, Tole­ranz, Soli­da­ri­tät und Mensch­lich­keit zu enga­gie­ren, war und ist ihm ein gro­ßes Anlie­gen. Sein aktu­el­les Album „Per­spek­ti­ven“ ging zur Ver­öf­fent­li­chung auf #1 der deut­schen Album-Charts (Sony / VÖ: 02.9.22)

Ver­an­stal­ter: VER­AN­STAL­TUNGS­SER­VICE BAM­BERG GMBH

Kar­ten gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter der Hot­line 0951–23837, oder unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de.