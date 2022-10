Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Stadt und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Auto zer­kratzt

Utten­reuth – Am Diens­tag­mor­gen, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, wur­de ein wei­ßer Maz­da mit einem unbe­kann­ten spit­zen Gegen­stand wel­len­för­mig über etwa 2 m Län­ge ver­kratzt. Der Pkw park­te zu die­ser Zeit in der Schul­stra­ße. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter 091331/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

BMW am Fried­hofs­park­platz angefahren

Her­zo­gen­au­rach. Nach­dem eine 41-Jäh­ri­ge am Diens­tag­vor­mit­tag zu ihrem Pkw, wel­chen sie in der Zeit von 09:25 Uhr bis 10:50 Uhr auf dem Fried­hofs­park­platz an der Eichen­dorff­stra­ße abge­stellt hat­te, zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass ihr grau­er 3er BMW in der Zwi­schen­zeit von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug am lin­ken hin­te­ren Kot­flü­gel ange­fah­ren wur­de. Der Unfall­ver­ur­sa­cher war nicht mehr vor Ort und hat­te sich, ohne sei­ne Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen, von der Unfall­stel­le ent­fernt. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet Per­so­nen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, sich unter 09132/78090 zu melden.