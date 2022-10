Bad Ste­ben-Carls­grün. Rena­te und Fritz Gebe­lein konn­ten die­ser Tage ihr gol­de­nes Ehe­ju­bi­lä­um bege­hen. Seit 50 Jah­ren sind die bei­den – sie haben sich in der Schö­nen Aus­sicht ken­nen­ge­lernt – ein Paar und füh­ren gemein­sam die weit­hin bekann­te Gast­wirt­schaft „Adels­kam­mer“, das älte­ste Wirts­haus im Fran­ken­wald. Natür­lich ließ es sich Bür­ger­mei­ster Bert Horn nicht neh­men sei­ne Auf­war­tung zu machen und den bei­den noch vie­le glück­li­che gemein­sa­me Jah­re zu wün­schen. Erst­mal wur­den die Fei­er­lich­kei­ten der Fami­lie nicht in der eige­nen Gast­stu­be gehal­ten, son­dern in einem Bad Stebe­ner Hotel. „Die, die sonst immer mit­hel­fen sol­len auch etwas von unse­rer Fei­er haben“, beton­te die Jubelbraut!