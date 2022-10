Zwei­ter Bau­ab­schnitt beginnt schon näch­ste Woche

ECKEN­HAID. Die Arbei­ten an der Eisen­stra­ße gehen vor­an, so dass die erste Bau­pha­se vor­aus­sicht­lich am Don­ners­tag, 27. Okto­ber, endet und der zwei­te Bau­ab­schnitt vor­ver­legt wird. Wäh­rend der zwei­ten Bau­pha­se von Don­ners­tag, 27. Okto­ber, bis Don­ners­tag, 22. Dezem­ber 2022 ist die Eisen­stra­ße zwi­schen Burg­weg und Sude­ten­stra­ße für den Gesamt­ver­kehr gesperrt.

Eine Umlei­tung ist eingerichtet.

BUS­LI­NIE 213 BETROFFEN

Wäh­rend der zwei­ten Bau­pha­se ent­fal­len die Bus­hal­te­stel­len „Eisen­stra­ße West“, „Haid­buckel“ und „Eisen­stra­ße Ost“ ersatz­los. Die Hal­te­stel­le „Hei­de­stra­ße“ wird in die Ecken­hai­der Haupt­stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 11 ver­legt. Die Hal­te­stel­le „Sude­ten­stra­ße“ wird in die Sand­stra­ße um die Ecke Nähe Fuß­gän­ger­am­pel verlegt.

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt bit­tet alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.