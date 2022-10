Der renom­mier­te Musik­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ fin­det bereits zum 60. Mal statt. Wer mit dabei sein möch­te, kann sich noch bis 15. Novem­ber 2022 anmel­den. Ein­ge­la­den zur Teil­nah­me sind Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Kin­des- und Jugend­al­ter, Aus­zu­bil­den­de, jun­ge Berufs­tä­ti­ge und Stu­die­ren­de, die nicht in einer musi­ka­li­schen Berufs­aus­bil­dung stehen.

Ein­an­der zuhö­ren, von­ein­an­der ler­nen und gemein­sam musi­zie­ren sind die Schwer­punk­te bei „Jugend musi­ziert“ und der Grund, wes­halb im Lau­fe von 60 Jah­ren mehr als eine Mil­li­on Kin­der und Jugend­li­che teil­ge­nom­men haben. Wer sich über einen lan­gen Zeit­raum allein oder im Ensem­ble inten­siv mit Musik­wer­ken aus­ein­an­der­ge­setzt hat, kann sich im Wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ mit Gleich­ge­sinn­ten aus­tau­schen und ver­glei­chen; eine fach­kun­di­ge Jury beur­teilt den Auftritt.

Die Kate­go­rien des 60. Wett­be­werbs „Jugend musi­ziert“ lau­ten: Kla­vier solo, Har­fe solo und Solo-Gesang, Drum-Set (Pop), Gitar­re (Pop); dazu sind Ensem­bles aus den Berei­chen Blas­in­stru­men­te, Streich­in­stru­men­te und Akkor­de­on ein­ge­la­den sowie beson­de­re Beset­zun­gen für Kom­po­si­tio­nen neu­er Musik. Zudem gibt es die neue Kate­go­rie Kam­mer­mu­sik für gemisch­te Ensem­bles. Bei der ab Lan­des­ebe­ne star­ten­den Kate­go­rie „Jumu open“ wird die Krea­ti­vi­tät der Jugend­li­chen her­aus­ge­for­dert, da hier alte und neue Musik auf unge­wöhn­li­che Art prä­sen­tiert und auch mit wei­te­ren Kün­sten ver­knüpft wer­den kann.

Alle, die beim 60. Wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ mit­ma­chen möch­ten, müs­sen sich bis zum 15. Novem­ber 2022 anmel­den. Der Regio­nal­wett­be­werb für die Regi­on Bayreuth/​Kulmbach fin­det am 4. und 5. Febru­ar 2023 in der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bay­reuth statt.

Her­aus­ra­gen­de erste Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger der Regio­nal­wett­be­wer­be neh­men im März 2023 am Lan­des­wett­be­werb in Pas­sau teil. Die mit einem ersten Lan­des­preis aus­ge­zeich­ne­ten Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wie­der­um sind zum Bun­des­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ ein­ge­la­den, der Ende Mai 2023 in Zwickau und Umge­bung gefei­ert wird.

Wei­te­re Infos zur Aus­schrei­bung und Anmel­dung gibt es auch unter www​.jugend​-musi​ziert​.org.