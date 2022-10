Vom 04.–06.11.22 tref­fen sich in dem wun­der­schö­nen Ober­tru­bach eine gro­ße Schar von Künst­lern, bekannt von Schall­plat­te (CD), Funk und Fern­se­hen zu einem Künst­ler-Stamm­tisch. Bei die­sem Tref­fen wol­len sie Erfah­run­gen aus­tau­schen, Plä­ne für das kom­men­de Jahr schmie­den und natür­lich die Köst­lich­kei­ten der Frän­ki­schen Küche genie­ßen um auch bei ihren Auf­trit­ten Wer­bung für die Frän­ki­sche Schweiz machen zu kön­nen, um die Men­schen gera­de jetzt auch in den schwie­ri­gen Zei­ten zu über­zeu­gen ihren Urlaub auch mal in der Frän­ki­schen Schweiz zu planen.

Bei die­sem Künst­ler­stamm­tisch geht es auch dar­um zu dis­ku­tie­ren wie in die­ser schwe­ren Zeit Künst­ler und die gesam­te Ver­an­stal­tungs­bran­che den jet­zi­gen Schwie­rig­kei­ten am besten ent­geg­nen können.

Künst­ler und Ver­anstltungs­bran­che sind wie die vie­len Gastro­no­men stark „gebeu­telt“, erst Coro­na und dann die Infla­ti­ons­kri­se mit den erhöh­ten Energiekosten.

Aber man muss opti­mi­stisch in die Zukunft blicken.

Zum Abschluss des Stamm­ti­sches gibt es einen gro­ßen bun­ten Abend zu dem alle herz­lichst ein­ge­la­den sind.

An die­sem Abend erwar­ten Euch tol­le Künst­ler aus Deutsch­land, Öster­reich, Schweiz, Hol­land und natür­lich auch aus Bay­ern. Unter ihnen bekann­te Stars aus der ARD-Show „Immer wie­der Sonn­tags“ und auch Schla­ger­le­gen­de Chris Wolff („Pal­ma de Mal­lor­ca“, “ Am Strand von Maspa­lo­ma“, „Mari­na“ u.v.a.) der allein in der ZDF Hit­pa­ra­de einst 12 mal erste Plät­ze beleg­te (7x Platz 1). Wei­ter­hin an die­sem Abend dabei: Mar­kus Grill und Wal­las Mar­kus aus Öster­reich, Frank And­re aus der Schweiz ‚Schla­ger­le­gen­de Marc San­dorf, Tho­mas Fauser aus Liech­ten­stein, Lou­is Pawel­lek, Sabi­ne Ela­ra, Pirer­re van Hoym aus Hol­land und aus dem schö­nen Bay­ern­land Alexx Hüt­ter und Tam­my SSS und ande­re, sowie Har­ry Wuch­tig der mit viel Stim­mung und Humor durch den Abend führt.

Herz­lichst ein­ge­la­den sind alle Bewoh­ner und Urlau­ber, Ver­an­stal­ter u.s.w. aus Ober­tru­bach und der Umge­bung zu die­sem gro­ßen Schla­ger-Gala­abend. Der Ter­min ist Sams­tag 05.11.22 ab 18.30 Uhr im Saal Gast­hof „Frän­ki­sche Schweiz“ Berg­str. 1 in Ober­tru­bach.

Der Ein­tritt ist frei! Es wird aber um Tisch­re­ser­vie­rung unter 09245–98375 gebeten.