Woll­ten Sie schon immer ein­mal die Kai­ser­pfalz, das male­ri­sche fürst­bi­schöf­li­che Schloss in Forch­heim, von oben bis unten rich­tig ken­nen­ler­nen und besich­ti­gen? Die High­light-Füh­rung am Sonn­tag, 30. Okto­ber 2022, um 14:30 Uhr, bie­tet in 60 bis 90 Minu­ten einen Spa­zier­gang durch das gan­ze Gebäu­de mit sei­nen kost­ba­ren spät­go­ti­schen Wandmalereien!

Das Pfalz­mu­se­um Forch­heim zeigt neben der aktu­el­len Son­der­aus­stel­lung „Schmuck­kul­tu­ren in Afri­ka – Glanz im Fluss der Zeit III“ (letz­ter Tag!) die Dau­er­aus­stel­lun­gen der drei Spe­zi­al­mu­se­en: Das Archäo­lo­gie­mu­se­um Ober­fran­ken, ein Zweig­mu­se­um der Archäo­lo­gi­schen Staats­samm­lung Mün­chen, erschließt die bedeu­ten­de Fund­land­schaft Ober­fran­kens aus vor­ge­schicht­li­cher Zeit.

Im Stadt­mu­se­um tau­chen die Besu­cher ein in die 1200-jäh­ri­ge Geschich­te der Stadt Forch­heim, erzählt in neun „Stadt­bil­dern“ mit Bild und Ton. Das Trach­ten­mu­se­um bewahrt das Wis­sen um die letz­ten Trach­ten: Eine lie­be­voll arran­gier­te Samm­lung ein­ma­li­ger Ori­gi­nal­trach­ten aus der Frän­ki­schen Schweiz erzählt „Klei­der­ge­schich­ten“. Die Kosten betra­gen, inklu­si­ve Ein­tritt, 7 Euro pro Person.